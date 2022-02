„Bares für Rares“-Star berichtet über seinen emotionalsten Kauf: „Das war kein Geschäft“

Von: Clara Marie Tietze

„Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch über seinen emotionalsten Kauf. © Guido Engels/ZDF

Als Investor Gutes tun ist nicht selbstverständlich: Deswegen wird „Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch gerade online gefeiert.

Engelskirchen - Die Händler in der ZDF-Kult-Sendung „Bares für Rares“ haben ein Auge für Raritäten und verhandeln oft knallhart. Schlag auf Schlag geben sie Gebote ab und feilschen um die angebotenen Gegenstände. Doch, dass auch sie das Herz am rechten Fleck haben, zeigt nun Wolfgang Pauritsch mit der Geschichte zu seinem emotionalsten Handel.

Herz am rechten Fleck: Wolfgang Pauritsch über seinen emotionalsten Kauf

Damals habe er einen Mann getroffen, der eine goldene Uhr für knapp 1.000 Euro verkaufen wollte, um sein Auto reparieren lassen zu können. Der emotionale Wert der Uhr war aber unermesslich, denn sie ist bereits seit Jahrzehnten in der Familie und wurde stets an die jüngere Generation weitergegeben. Pauritsch kaufte dem Mann die Uhr für den gewünschten Preis ab - und legte sie beiseite.

Mittels zuvor besorgter Telefonnummer kontaktierte er den Mann ein halbes Jahr später nochmal und fragte, ob dieser die Uhr zurückkaufen wolle. „Haben Sie sie wirklich noch?“, fragte der Mann überrascht. Pauritsch bot ihm an, die Uhr für den gleichen Preis wieder zurückkaufen zu können, wie er selbst damals dafür verlangt hatte. Der Mann zeigte sich laut Händler dankbar.

Gute Tat von Wolfgang Pauritsch: „Bares für Rares“-Star macht Mann in Not eine Freude

Wolfgang Pauritsch kommentierte die Situation in einem „Bares für Rares“-Instagramvideo so: „Das war kein Geschäft. Man hat eine gute Tat getan. Er war froh und hat die Uhr heute noch.“ Die Fans der Sendung finden die Aktion des Investors bewundernswert. „Da hast du einem in Not geratenen Menschen sehr geholfen und eine Freude gemacht“, schreibt ein Instagram-Nutzer. „Das war eine großartige Geste! Bravo Wolfgang“, findet ein anderer.

