„Bares für Rares“-Wolfgang drehte blinder Münchnerin ein krummes Bild an - jetzt schämt er sich zutiefst

Von: Armin T. Linder

„Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch. © Guido Engels/ZDF

„Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch gesteht eine Episode, über die er alles andere als stolz ist: Er drehte einer blinden Münchnerin ein krummes Bild an.

Köln - Die Menschlichkeit ist wichtig bei „Bares für Rares“ - und vermutlich auch eines der Erfolgsrezepte des ZDF- und ZDFneo-Renners. Da wird mit offenen Karten gespielt und niemand übers Ohr gehauen. Über Instagram packt jetzt aber Händler Wolfgang Pauritsch (49) über seinen schlimmsten Verkauf aus - den er längst bereut. „Dafür schäme ich mich!“ steht über dem Video zu lesen.

Bares für Rares (ZDF): Händler Wolfgang verkaufte einst blinder Münchnerin ein Bild mit Tier

Worum handelt es sich also bei seinem schlimmsten Verkauf? „Das erste Produkt, das ich verkauft habe mit einem schlechten Gewissen habe ich da in Erinnerung, weil ich habe einmal einer Dame ein Bild verkauft, die ...“ Dann hält er inne. Und meint: „Das kann ich nicht erzählen.“

Er tut es doch. „Die war blind. Und hat auf einem Auge nur noch 10 % gesehen. Sie hat bei mir ein Bild kaufen wollen zur Überraschung ihres Mannes, der war im Urlaub, und das sollte 50 mal 60 Zentimeter groß sein, und es dürften nur keine Tiere drauf sein.“ Also ein ganz klarer Wunsch der Interessentin. Doch Pauritsch drehte ihr ein Gemälde an, das ihren Anforderungen nicht entsprach. „Und dann habe ich ein wunderschönes Blumenstillleben gehabt, und da war ganz unten links eine Meise, und das habe ich ihr leider verschwiegen.“

Bares für Rares (ZDF): Krummer Verkauf an Münchnerin flog auf

Das Ganze flog auf. „Zwei Wochen später ruft sie mich an, sagt: ‚Wie können Sie es wagen? Da ist ein Tier auf meinem Bild.‘ Sage ich: ‚Ich habe das nicht gesehen. Tut mir leid. Und dann bin ich im fünften Stock zurück nach Schwabing, habe das Bild wieder abgeholt und habe ihr dann ein Bild hingehängt ohne Tiere.“ Offenbar handelte es sich also um eine Münchnerin. In der bayerischen Landeshauptstadt wohnte der Österreicher einst.

Der „Bares für Rares"-Händler zeigt Reue: „Das ist etwas, wo ich mich schon daran erinnere, wo ich nicht sehr stolz bin darauf. Aber ich habe das einmal im Leben gemacht und ich werde es nie wieder tun." Dass er so offen mit der krummen Nummer umgeht, sorgt in den Kommentaren für Respekt. „Ja, Wolfgang, du hast Stil!", schreibt dort einer.