„Bares für Rares“-Waldi meldet sich aus misslicher Lage: „Ich schieb so einen dicken Hals“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Es schneit, und der Strom ist weg: Waldi Lehnertz war am Sonntag nicht happy. © Screenshot

„Bares für Rares“-Waldi meldete sich am Sonntagabend aus einer misslichen Lage zu Wort. Und es gibt in seinem Video noch etwas zu entdecken.

Kall - Armer Waldi! Der Kult-Händler Walter Lehnertz aus dem ZDF-Hit „Bares für Rares“ meldete sich am Sonntagabend aus einer misslichen Lage zu Wort. Und dokumentierte diese über Instagram und Facebook in seinem Video. Sein Handy war offenbar noch geladen - aber sonst: Stromausfall! „Ich schieb so einen dicken Hals, der macht schon meinem Bauch Konkurrenz“, meckert er.

„Bares für Rares“-Waldi kämpft mit Stromausfall

Waldi zeigt erst seinen Transporter. Und schwenkt dann ins Dunkel. „Ich zeig euch mal was. Seht ihr was? Nichts! Ich auch nicht. In der Hauptstadt der Eifel, in Krekel, ist Stromausfall. Kalt wie Bolle. Das einzige: Mein Sprinter, der bringt noch Lichtquelle. Aber an die Stadtwerke oder Regio, Jungens, lasst uns nicht hängen. Ich kann hier jetzt ja nicht auf der Straße stehen und die Lampe anmachen. Haut rein, ich wünsch euch trotzdem einen schönen Abend. Auch, wenn Waldi sich jetzt den Arsch abfriert.“

In Krekel, einem Ortsteil von Kall in der Eifel, war also der Saft weg! Zum Glück nicht für lange Zeit. Und für ein bisschen Fan-Mitleid und auch -Vergnügen sorgt das Video allemal. Wie auch Waldis Facebook-Hinweis „Es ist dunkel wie im Bären-Arsch.“ „Toller Spruch. Habe ich noch nicht gekannt“, schmunzelt ein Fan. „Uiiiiii, .... Wo Du nicht schon überall warst“, bezieht sich eine Anhängerin wohl auch auf seine Bemerkung. Viel Solidarität kommt Waldi auch entgegen. „Lieber Waldi, du bist nicht der Einzige, der Stromausfall hat. Et ess wie et ess“, schreibt einer.

„Bares für Rares“-Waldi auf einem Archiv-Screenshot. © Instagram: Walter Lehnertz

„Bares für Rares“-Waldi zeigt Kennzeichen seines Transporters

Von allzu langer Dauer war der Ausfall aber zum Glück nicht. „Top alles brennt wieder“, schrieb Waldi später bei Facebook. Und dank des Videos konnten einige Fans auch erfahren, was wohl noch nicht jeder wusste: Der „Bares für Rares“-Star hat sich doch tatsächlich das Kennzeichen „SLE-WL 80“ für seinen Transporter gesichert. SLE steht für Schleiden, WL für seine Initialen - und 80 nimmt Bezug auf seinen Spitznamen als „80-Euro-Waldi“. Ein kleiner Bonus-Lacher an einem Abend, an dem der 54-Jährige ein bisschen leiden musste. Warum stieg „Lucki“ wirklich bei „Bares für Rares“ aus? Das ist inzwischen bekannt. (lin)