Schweini mit Ana im Urlaub: Instagram-Post wirft viele Fragen auf - „Wessen Beine sind länger?“

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic haben ihren Sonntag auf dem Berg verbracht. Das Bild, das beide davon posten, beschäftigt die Fans des Traumpaares sehr.

München - Dass Bastian Schweinsteiger gut mit Skiern umgehen kann, ist kein Geheimnis – schließlich verbindet den ehemaligen Bundesliga-Profi in Diensten des FC Bayern München eine langjährige Freundschaft mit Ski-Ass Felix Neureuther. Beide kennen sich aus der Kindheit und sind damals sogar schon bei Rennen gegeneinander angetreten. Naheliegend also, dass Schweinsteiger seinen freien Winter-Sonntag auf Brettern verbringt – natürlich zusammen mit Freundin Ana Ivanovic.

Während in Peking die ersten Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele in komplett schneelosen Gebieten über die Bühne gingen, vergnügten sich Basti und Ana daheim im echten Schnee. Bei Instagram posteten beide dasselbe Bild. Es zeigt sie gemeinsam auf der Piste. Die beiden strahlen mit der Sonne um die Wette und strecken für den Schnappschuss je ein Bein hin zur Kamera nach vorne. Ganz schön akrobatisch – schließlich stehen die sie auf Skiern.

„Do more of wahr makes you happy“ - Schweini und Ana beim Skifahren

„Do more of what makes you happy and less of what weighs you down”, lautet die Bildunterschrift auf beiden Instagram-Kanälen des Sportpaares. Das Motto also: Mehr von dem, was einen glücklich macht; weniger von dem, was einen runterzieht. Das kann man so stehen lassen, aber die Fangemeinde hat trotzdem einige Fragen an das Paar. Eine davon: Wer hat das längere?

„Ana, deine Beine sind länger als die von Basti …“, kommentiert eine Instagram-Userin auf dem Account der ehemaligen serbischen Tennisspielerin. „Ana ist bekannt für ihre langen Beine“, antworten eine andere.

Instagram-Post von Basti Schweinsteiger und seiner Ana wirft viele Fragen auf

Ohne Maßband lässt sich diese Frage nicht abschließend beantworten. Muss auch nicht sein, denn dann kommt in den Kommentaren schon die nächste auf: „Fahren eure Kinder Ski?“ Eine Antwort gibt es auch darauf nicht, denn Schweini und Ana halten ihre beiden Kids Luka und Leon meist aus der Öffentlichkeit heraus.

Nächster Versuch: Wo genau haben die beiden ihren Sonntag verbracht? Sieht nicht nach Lillehammer Norefjell oder Trysil aus, kommentiert eine Instagram-Userin auf Anas Account. „Westendorf?“, fragt eine Userin. „Skifahren direkt vor der Haustür!“, antwortet ein anderer. „Tellerlift gefahren?“, will er wissen. Ok, da es auf keine der Fragen eine Antwort gibt, wären somit alle Klarheiten restlos beseitigt.

Bastian Schweinsteiger verbringt Sonntag auf dem Berg – Fans fordern Rennen mit Neureuther

Na gut, eine Frage noch: „Wann steht das Rennen mit Felix an???“, will ein Instagram-User von Schweinsteiger wissen – und warnt den Olympia-Experten Neureuther vorsichtshalber vor, indem er ihn unter dem Post markiert. Fest steht: „Basti ist schwer im Training!“ (jo)