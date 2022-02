Schweini zeigt ungewöhnliches Hobby - Fan: „Ich leide mit dir“

Teilen

Bastian Schweinsteiger ist für Fußball bekannt. Doch auf Instagram zeigt er eine neue Seite von sich. (Archivbild) © Ulrich Hufnagel/ Imago

Bastian Schweinsteiger gehört zu den bekanntesten deutschen Sportlern. Dass er noch andere Interessen hat, zeigt er auf Instagram.

München - Bastian Schweinsteiger kann mehr als nur Fußball: Joggen, Wandern und auch Golfen stehen auf der Liste seiner Hobbys. Auf Instagram zeigte „Schweini“ seinen Fans jetzt eine neue Facette. Doch er selbst scheint nicht so glücklich damit zu sein. Und auch seine Fans merken das sofort.

Bastian Schweinsteiger posiert auf Instagram im Museum - „Ich leide mit dir“

Auf einem neuen Instagram-Post posiert Bastian Schweinsteiger neben einem Kunstwerk. Offensichtlich macht er einen Ausflug in einem Kunstmuseum. Doch seine Freude darüber scheint sich auf den ersten Blick in Grenzen zu halten: Fast schon gelangweilt steht Schweinsteiger neben dem Kunstwerk. Dazu schreibt der Ex-Fußballer: „Day @ the museum“. Sogar das verwendete Emojy wirkt unzufrieden.

Kein Wunder, denn Bastian Schweinsteiger trat bisher eher als Sportler und weniger als Kunst-Kenner in Erscheinung. Die Erfahrung von ewig langen und langweiligen Museumsbesuchen scheinen auch einige Fans zu kennen: Ein Follower kommentiert sogar: „Ich leide mit dir...“ Dass der 37-Jähre den Ausflug gar nicht so schrecklich findet, erkennt man dann doch erst auf dem zweiten Bild: Hier posiert Schweinsteiger schon etwas fröhlicher - ob er das nur für seine Frau Anna macht?

Ex-Fußballer Schweinsteiger zeigt ungewöhnliche Facette

Seinen Followern gefällt jedenfalls die neue Facette des Sportlers: „Da weiß man gar nicht, wer jetzt auf dem Bild das Kunstwerk ist“, lautet ein Kommentar. Einige sind begeistert von der Kunst und wollen sogar wissen, in welchem Museum Schweinsteiger war - scheinbar finden nicht alle Museumsbesuche so langweilig. (sf)

Zum Lachen brachte Bastian Schweinsteiger einige seiner Fans, nachdem er Fotos von seinem Familienurlaub in den Bergen postete: Follower entdeckten einen bekannten Schlagerstar.