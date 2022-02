„Ihr habt ein Leben“: Schweinsteiger-Fotos überraschen TV-Moderatorin

Von: Christina Denk

Bastian Schweinsteiger hat auf Instagram ein neues Bild gepostet. Er löste damit eine Diskussion bei seinen Fans aus. Auch seine Kollegin reagierte in den Kommentaren.

München - Schnee pur: Danach sehen die neuesten Instagram Beiträge von Bastian Schweinsteiger aus. Der ehemalige Fußballstar steht auf den Bildern am Sonntag (30.1) wortwörtlich im Winterwonderland. In der verschneiten Weite stellt sich nur die Frage: „Winterspaziergang oder Schneeballschlacht?“ Eine TV-Moderatorin hat noch etwas anderes bemerkt.

Bastian Schweinsteiger im Winterparadies: Seine Follower diskutieren unter dem Post

„Winterspaziergang oder Schneeballschlacht?“: Eine schwierige Frage, die Bastian Schweinsteiger da unter seinen Post kommentiert. Angesicht der Schneemassen können sich auch seine Fans nicht entscheiden. Die Kommentare zu beiden Möglichkeiten wechseln sich ab. „Schneeballschlacht. Mit den Händen bist Du vielleicht nicht so gut wie mit den Füßen“, so ein Follower zum Ex-Profifußballer. Oder doch „lieber den gemütlichen Spaziergang“? Die Fans sind sich uneinig.

„Beides“ wäre für viele auch eine Option. Denn „Warum ‚oder‘?“, schreibt einer der Fans. An so einem gemütlichen Sonntag war doch sicher auch Zeit für beides. Bastian hat im zweiten Bild auch bereits den Schneeball in der Hand. Wo der Ex-FC-Bayern-Spieler gerade das Winterparadies genießt, ist nicht klar. Ein Follower vermutet allerdings den „Schwarzwald?“.

Bastian Schweinsteiger: Kollegin kommentiert den Post - „Ihr habt ein Leben…“

Neben all den Schnee-Kommentaren, fällt ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek noch etwas anderes auf. „Ihr habt ein Leben…“, kommentiert sie den Post. In ihrer eigenen Instagram Story zeigt die frisch gebackene Zweifach-Mama, wie sie selbst den Sonntag verbracht hat: Mit ihrem älteren Kind am Wasser. Von Schnee ist allerdings weit und breit nichts zu sehen. Da hat Bastian am Wochenende wohl die schönere Winterlandschaft erwischt.

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger sind Kollegen bei der ARD. Als Experte übernimmt Schweinsteiger gemeinsame Sportmoderationen mit Sedlaczek. Die beiden scheinen sich bestens zu verstehen. Denn unter ihren Posts findet man häufig lustige Kommentare des jeweils anderen. So auch bei einem von Bastian Schweinsteigers Posts von einer Wandertour im Herbst. Dagegen kam Schweinsteiger bei der Moderation zum DFB-Pokal weniger gut weg. Die Fans kritisierten seinen Kleidungsstil. (chd)