Schweini-Foto sorgt für Empörung: Der „echte“ Bayer begeht beim Weißwurst-Frühstück mehrere Fehler

Von: Jonas Raab

Bastian Schweinsteiger gönnt sich in den Bergen eine Stärkung auf echt bayerische Art - oder etwa nicht? © Screenshot Instagram/bastianschweinsteiger

Bastian Schweinsteiger zeigt sich auf Instagram beim Weißwurstfrühstück. Manch internationaler Fan kann damit gar nichts anfangen, manch Bayer entdeckt gravierende Genussfehler.

München - Bastian Schweinsteiger genießt den Winter in vollen Zügen. Bei Instagram bekommen seine Fans derzeit vor allem eins zu sehen: Schnee. Mal zeigt sich Schweini mal beim Wandern, mal mit Freundin Ana Ivanović auf der Skipiste und mal auf der Berghütte – klar, wer viel draußen unterwegs ist, braucht auch eine ordentliche Stärkung. Doch was Schweinsteiger dabei auf dem Teller hat, erregt viele bayerische Gemüter.

Es ist Mittwoch, 23. Februar um kurz vor 12 Uhr. „An Guadn“, schreibt Basti unter seinen neusten Schnappschuss für Instagram. Das Foto zeigt ihn draußen vor einer Berghütte in der Sonne. Im Hintergund erstreckt sich unter weiß-blauem Himmel das Bergpanorama. Schweinsteiger war wohl heute schon früh unterwegs. Die Jacke hat er abgelegt. Das „Mittagessen“ steht schon auf dem Tisch: Weißwurst. Einem geneigten Bayer fallen dabei gleich mehrere Dinge auf – und davon scheint es unter Schweinis Followern mehrere zu geben.

„An Guadn“: Bastian Schweinsteiger postet Weißwurst-Frühstück bei Instagram

„Puh, des war aber knapp“, kommentiert ein Instagram-User und versieht seinen Kommentar mit einem Uhr-Emoji. „Aber schnell“, schreibt ein anderer und erklärt, dass die Weißwurst auf dem Teller das 12-Uhr-Läuten nicht hören darf. Darauf, dass Schweinsteiger haarscharf am zeitlichen Weißwurst-Äquator vorbeischrammt, weisen den Weltmeister-Helden von 2014 bei Instagram noch mehrere seiner Fans hin. Hintergrund: Früher wurde die bayerische Spezialität nicht gekühlt gelagert und musste deshalb möglichst schnell genossen werden.

Die Uhrzeit ist das Einzige, was die Instagram-User an Schweinis Hütten-Schnappschuss auffällt. Da ist auch noch die „merkwürdige Brezn“, die der ehemalige Leader des FC Bayern auf dem Teller hat – es ist nämlich keine, aber zumindest ein Laugenbrötchen. Ok, Gnade vor Recht: Uhrzeit und Beilage kann man gerade nochmal so durchgehen lassen.

Bastian Schweinsteiger teilt Weißwurst-Frühstück – bayerische Instagram-User sind verwundert

Das war’s aber immer noch nicht. „Wo ist der süße Senf?“, fragen sich gleich mehrere Instagram-Nutzer. Und noch etwas fehlt: das Weißbier. Auch darauf muss Basti freundlich hingewiesen werden – manche seine Fans tun das mit dem Prost-Emoji. Kommen wir zur Weißwurst an sich. „Nur eine?“, wundert sich ein User. Denn: „A Bayer isst mindestens drei.“ Halten wir fest: Das Weißwurstfrühstück ist nicht perfekt, einen wirklich groben Schnitzer wie mittelscharfen Senf oder Pommes als Beilage leistet sich Schweinsteiger aber nicht. Übrigens: Auch Bayern-Coach Julian Nagelsmann verdrückt gerne mal die ein oder andere Weißwurst. „Ja, passt“, meinte auch der Österreicher Marcel Sabitzer zur Weißwurst, die ihm im Vorstellungsvideo bei seinem Bayern-Wechsel vorgesetzt wurde.

Manch ein internationaler Follower kann mit Schweinis Mahl rein gar nichts anfangen. Einer fragt auf Englisch, was es denn mit dem Pen** auf dem Teller auf sich habe? Aber mei: „Es muas a Blede gem“, wie Meister Eder alias Gustl Bayrhammer schon früh festgestellt hat. (jo)