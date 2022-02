Bastian Schweinsteiger zeigt sich als Kunstliebhaber – Fans sind begeistert

Bastian Schweinsteiger © IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Westendorf – Den ehemaligen Fußballprofi Bastian Schweinsteiger sieht man sonst nur als Fußball-Experte im Fernsehen oder in der Winterzeit auch im bayerischen Alpenvorland beim Skifahren. Auf Instagram gibt sich der ehemalige FC Bayern München Spieler auf Bildern nun auch als Kunstliebhaber zu erkennen. So teilt er auf der Plattform Instagram einige Fotos aus einem Kunstmuseum. Darauf sieht man ihn, wie er neben einer menschenähnlichen Statue posiert. Mit lustigen und auch etwas skeptischen Emojis schreibt Schweinsteiger dazu lässig: „Day @the museum“. In welchem Museum er sich genau befindet, lässt der Fußballprofi dabei offen.

Das scheint seine Fans aber nicht zu stören. Eine Followerin erkennt das Museum sogar und schreibt: „Das sind gute Aufnahmen Bastian, das ist ein gutes Museum. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag“. Die Instagram-Community ist begeistert, dass Bastian Schweinsteiger auch diese privaten Momente mit ihnen teilt.