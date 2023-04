„Kann meinen Mund nicht mehr halten“: Let‘s Dance-Star Sharon Battiste spricht Klartext

Bei „Let‘s Dance“ zeigt sich Sharon Battiste sowohl mit Perücke als auch mit Glatze. Manchen Zuschauenden fällt das negativ auf. Jetzt wehrt sich die ehemalige „Bachelorette“ gegen hasserfüllte Kommentare.

Köln – Sharon Battiste (31) hat genug von fiesen Kommentaren. Die ehemalige „Bachelorette“ begeistert aktuell die Jury und Zuschauer von „Let’s Dance“. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (44) ist sie dort wieder am 14. April um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Doch die 31-Jährige sorgt nicht nur mit ihrem Können für Aufsehen – auch ihr Look wird immer wieder zum Gesprächsthema im Netz. Battiste leidet unter Alopecia areata (Kreisrunder Haarausfall) und präsentiert sich aktuell häufig mit Glatze – einigen Zuschauern gefällt das gar nicht.

Wie Tag24.de schreibt, richtete sich der Reality-TV-Star in ihren Instagram-Storys an die Kritiker. Dabei fand Battiste klare Worte: „Ich kann meinen Mund nicht mehr halten! Wenn ich weiter Kommentare bekomme, so nach dem Motto, ich soll doch bitte meine Perücke wieder tragen […] ich blockiere Euch. Punkt.“ Sie wolle „so eine negative Sch***e“ nicht lesen, hasserfüllte Nachrichten werden von ihr nicht toleriert.

„Let‘s Dance“-Star Sharon Battiste findet ihren Look „richtig cool“

Schon zu „Bachelorette”-Zeiten in 2022 musste sich Sharon Battiste mit Kritik an ihrem Äußeren auseinandersetzen. Dass sie sich den Glatzen-Look nicht freiwillig ausgesucht hat, wurde schon damals von einigen Social-Media-Nutzern ignoriert. Mittlerweile scheint sich die Beauty allerdings mit ihrem kahlen Haupt angefreundet zu haben. Sie finde ihren Look „richtig cool“, betonte sie in ihrer Instagramstory.

Es gehe Battiste jedoch nicht nur um sich selbst. „Es gibt Menschen da draußen, die aus diversen anderen Gründen keine Haare mehr haben, beispielsweise Krebspatienten – und Ihr habt nichts Besseres zu tun, als Euch darüber zu beschweren, dass Euch ein Look nicht gefällt“, rügte sie die Online-Hater.

Fans bewundern den Mut von „Let‘s Dance“-Star Sharon Battiste

Ihre Fans stehen dennoch bedingungslos hinter Sharon Battiste. Wie sie ebenfalls in ihren Instagramstorys zeigte, bekam sie auch zahlreiche positive Kommentare aus ihrer Community. Die meisten Follower bewundern sie für ihren Mut und ihre offene Art. Indessen rätseln Zuschauer, ob hinter dem Partnertausch bei „Let‘s Dance“ der Schweiß-Streit von Sharon Battiste und Christian Polanc steckt. Verwendete Quellen: Tag24..de, Instagram