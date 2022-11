„Durchbruch“ bei „Bauer sucht Frau“: Arne und Antje ziehen zusammen

Arne und Antje hat‘s erwischt. © RTL

Milchbauer Arne ist fündig geworden und lässt seine Auserwählte nach den Hofwochen bei sich einziehen. Gemeinsam bauen sich Antje und Arne nun ihr Liebesnest.

Niedersachsen – Bei den beiden „Bauer sucht Frau“-Turteltauben hat es mächtig gefunkt. Antje weiß, „ohne Arne geht es nicht mehr“ und zieht nun nach den Hofwochen direkt bei Milchbauer Arne ein. In der neuen Folge der RTL-Kuppelshow wird gezeigt, wo und wie sich die zwei ihr Liebesnest bauen. Antje hat ihre Koffer gepackt und zieht zu Arne auf den Hof. Dafür schafft der Milchbauer sogar mehr Platz und räumt seiner Herzdame auch Mitspracherecht ein, denn die beiden werden die Wohnung gemeinsam renovieren.

Aktuell haust der Landwirt in einer kleinen Wohnung auf seinem Hof - diese reicht aber nicht für das Paar. Ein Glück ist direkt nebenan eine nicht-renovierte Wohnung, die es nur zusammenzuführen gilt. „Deine Wohnung hier hat sehr viel Charme“, schwärmt Antje in Show nach Betreten der unrenovierten Teil-Wohnung. „Unsere Wohnung“, berichtigt Arne seine Liebste daraufhin strahlend.

„Selten so was Passendes gesehen“: Fans sind überzeugt, dass sich Arne und Antje gesucht und gefunden haben

Bis es aber zu einem gemütlichen Liebesnest wird, liegt noch einiges an Arbeit vor den Verliebten. Die beiden scheinen aber Feuer und Flamme für das gemeinsame Projekt zu sein und Antje freut sich einfach auf den nächsten Schritt mit ihrem Liebsten. „Das Aufregendste in unserer Beziehung ist gerade das Zusammenziehen“, erklärt sie in der Show. „Den neuen Lebensabschnitt zu begehen. Auf den Schritt freue ich mich schon“.

Dass die beiden nun das Handwerken und Renovieren der Wohnung zusammen angehen, findet die 31-Jährige wirklich gut: „dann kann man mehr Liebe reinstecken“. In der „Bauer sucht Frau“-Folge schaffen die Turteltauben bereits den Durchbruch zwischen den beiden Wohnungen und machen so symbolisch und demonstrativ aus zwei Wohnungen eine. Wie romantisch.

Dass sich Arne und seine Antje gefunden haben, wird in der Show mehr als deutlich und auch die Fans haben keinen Zweifel. „Ich warte auf die Hochzeits-Spezialsendung. Selten so was Passendes gesehen, habe mich in beide gleich mit verliebt“, heißt es von den Fans.