„Sind nicht bei Bauer sucht Frau“: Schrotthändler verlässt Wendler-Ex Claudia Norberg

Von: Julia Hanigk

Claudia Norberg und ist getrennt von Barron D. Anlass für einen weiteren Exfreund gegen sie zu wettern. © Screenshot Instagram/claudia_norberg und Screenshot Facebook/Barron L Dietz

Wendler-Ex Claudia Norberg ist von ihrem Freund getrennt. Gemeinsam lebten sie in einem Dorf nahe Cape Coral in Amerika. Grund für einen weiteren Exfreund, über Norbergs Beziehungsunglück zu schimpfen.

Cape Coral - Claudia Norberg (51) und ihr Ex-Mann Michael Wendler (50) waren fast 30 Jahre lang zusammen, 2018 trennte sich die Blondine von dem Schlagersänger. Kurz danach sah man sie mit dem Ersatzteilhändler Baron Hubertus Freiherr von Falkenhausen und auch Wendler hat mit seiner Laura Müller eine neue Frau an der Seite. Die Liebe von Claudia Norberg hielt aber nicht lange, sie kam danach mit dem Schrotthändler Barron D. zusammen – aber auch das ist nun alles wieder aus und vorbei.

„Sie ist weg!“: Claudia Norberg erneut getrennt

Gegenüber bild.de verkündete Barron D. sehr kurz und knapp: „Sie ist nicht mehr hier. Sie ist weg!“ Kennengelernt hatte sie den Schrotthändler ausgerechnet, nachdem er ihr von Exfreund von Falkenhausen vorgestellt wurde. Der schoss nun gegen Norberg, man könne eine Beziehung mit ihr nicht ernst nehmen. „Das wird Barron bestimmt auch gemerkt haben. Aber die Erfahrung musste er selber machen. Die Trennung ist mir bereits seit acht Wochen bekannt“, so von Falkenhausen.

Wendler und Claudia Norberg haben eine gemeinsame Tochter Claudia Norberg und Michael Wendler haben eine gemeinsame Tochter aus ihrer Ehe, Adeline Norberg. Sie wurde am 26. Februar 2002 geboren und ist heute 20 Jahre alt. Damit ist sie gerade einmal zwei Jahre jünger als Wendlers neue Frau Laura Müller.

Fraglich ist, wo sich Claudia Norberg nun eigentlich befindet. Ursprünglich wohnte sie nämlich, genauso wie Ex Michael Wendler, im amerikanischen Florida, in Cape Coral. Ihr Haus dort ist derzeit aber vermietet; während der Beziehung mit dem Deutschamerikaner Barron D. soll die 51-Jährige mit ihm in dessen Arbeitsort gewohnt haben, der 4.600-Einwohner-Gemeinde LaBelle, 40 Kilometer von Cape Coral entfernt.

Nach Beziehungsende: Wo ist Claudia Norberg?

Ebenfalls eine Entscheidung, die Exfreund von Falkenhausen böse aufstieß. Er wetterte öffentlich gegen die ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin: „Ich habe ihr von Anfang an gesagt, das Landleben ist nichts für sie. Außerdem sind wir nicht in der Sendung ‚Bauer sucht Frau‘ oder bei den Ludolfs im Schrott-Handel.“

Nicht nur Claudia Norberg, sondern auch Michael Wendler hat Ärger mit seinem Wohnort. Sein Mietvertrag wurde nicht verlängert. Wendler und Laura Müller mussten ausziehen. Stattdessen legten sie sich jetzt ein Wohnmobil zu. Verwendete Quellen: bild.de; instagram.com/claudia_norberg