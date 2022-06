Von „gewagt“ bis „schrecklich“: „Bauer sucht Frau“-Fans diskutieren Festival-Outfit von Antonia Hemmer

Antonia Hemmer führt ihr freizügiges Festivaloutfit aus © Instagram/Antonia Hemmer

Auf Instagram zeigt sich Antonia Hemmer im knappen Fransenlook. Die Fans der „Bauer sucht Frau“-Schönheit kommentieren das Outfit - sie sind geteilter Meinung.

Geiselwind – So reagieren die „Bauer sucht Frau“-Fans auf ihr Heroes Festival-Outfit! Antonia Hemmer (21) mischte sich vor kurzem unter die Besucher des Deutschrap-Festivals in Geiselwind und schien mit ihren Freunden bei dem Event sichtlich viel Spaß gehabt zu haben. Die einstige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin ließ ihre Follower jetzt mit einem Instagram-Posting an ihrem Festival-Erlebnis teilhaben.



Die blonde Schönheit teilte drei Schnappschüsse von sich, auf denen sie stolz ihr Festival-Outfit präsentiert und ihre Zeit auf dem Festival sichtlich zu genießen scheint. Dabei zeigte sich die Prominente, die mit dem Bauer Patrick Romer (25) liiert ist, mit top-gestylten Haaren und in einem bauchfreien Bandana-Oberteil, wobei sie, nur mit einem Bikini-Höschen und einem gehäkelten Festival-Rock aus Fransen bekleidet, viel Haut zeigte. Zu ihrem Social-Media-Beitrag schrieb der Star begeistert: „Das Wochenende war wild, zu wild!“ Zudem bedankte sie sich bei dem Event und verlinkte den offiziellen Account der Musikveranstaltung.

„Bauer sucht Frau“-Fans reagieren auf Antonia Hemmers Festival-Outfit

Die Meinungen der Fans des „Bauer sucht Frau“-TV-Formats über das Festival-Outfit ihres Idols schienen jedoch gemischt auszufallen. So kam der Look der Beauty bei einigen ihrer Fans etwas zu freizügig herüber. Einer der User kommentierte zwar „Gewagtes Outfit“, fügte jedoch hinzu, dass sie den Look tragen könne und schrieb: „Aber du kannst dir das erlauben.“ Ein weiterer Fan schien jedoch geschockt zu sein und fragte: „Nur mit einem Tanga aufs Konzert???“ Wohingegen ein anderer Follower des Stars von dem stylischen Festival-Look schwärmte und verkündete: „Du hast eine klasse Figur.“