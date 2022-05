Bauer sucht Frau international: Justin schickt Hofdame Maureen nach Hause

Teilen

Maureen gönnt Justin und Steffi ihr Glück nicht © RTL+

Er entschied sich für Stefanie! „Bauer sucht Frau“-Justin verkündete, dass Maureen ihre Koffer packen muss! Der Ackerbauer scheint zufrieden mit seiner Entscheidung zu sein.

Elsass – Nach ihrem ersten Kuss: Stefanie scheint die Richtige für „Bauer sucht Frau International“-Teilnehmer Justin (30) zu sein! Der Franzose sucht in der von Inka Bause (53) moderierten Kuppelshow nach seiner großen Liebe und entschloss sich in der letzten Folge der TV-Show gegen Hofdame Maureen und für Stefanie.



Der Ackerbauer und die Kandidatin der Reality-TV-Show gestanden sich bei einem romantischen Spaziergang gegenseitig ihre Gefühle und kamen sich näher. Die beiden TV-Persönlichkeiten verrieten dabei, dass sie sich in der Gegenwart des jeweils anderen sehr wohlfühlen würden. Daraufhin kam es zum ersten Kuss der Turteltauben, der bei Steffi sogar Freudentränen auslöste.

Die blonde Österreicherin schwärmte von dem emotionalen Moment und enthüllte in der Sendung gerührt: „Ich habe beim Einzelgespräch gespürt, dass da etwas war und das hat sich jetzt bestätigt. Und das fühlt sich einfach richtig an.” Nachdem sich die beiden ihre Gefühle gestanden, schickte der Landwirt Maureen nach Hause und entschied sich für Steffi.

Bikinis, Fame und Fitness: Die schönsten „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Bauer sucht Frau“-Justin schickt Maureen nach Hause

Die von dem Reality-TV-Darsteller nach Hause geschickte Nordrhein-Westfälin verriet kurz vor ihrer Abreise jedoch, dass sie keine große Zukunft für eine Beziehung zwischen dem Bauern und der Blondine sehen würde. Sie sei der Meinung, dass eine echte Verbindung anders aussehen würde und die Österreicherin nicht „die Richtige“ für den Bauern sei.

„Mein Gefühl sagt mir nicht, dass Steffi die Richtige ist. Ich weiß nicht, welche Verbindung zwischen den beiden ist. Für mich sieht Liebe auf den ersten Blick oder eine bestimmte Verbindung anders aus als bei den beiden“, betonte sie. Der Landwirt scheint sich jedoch sicher zu sein und ist froh über seine Entscheidung für Steffi.