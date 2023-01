„Bauer sucht Frau“-Kandidat frisch verliebt: Michael teilt heißen Schnappschuss aus dem Bett

Teilen

Bauer Michael ist frisch verliebt © Instagram: michael_kaufmann_kfv

Der erste bisexuelle „Bauer sucht Frau“-Kandidat Michael blieb in der Kuppelshow erfolglos. In das neue Jahr startet der Bauer aber in verliebter Zweisamkeit.

Nordrhein-Westfalen – Michael Kaufmann (28) suchte 2022 mit „Bauer sucht Frau“ (RTL) sein Liebesglück und war sogar offen für eine Partnerin oder einen Partner. Der Westfalener Bauer ist nämlich der erste bisexuelle Kandidat, den Inka Bause (54) in der beliebten Kuppelshow vorstellen durfte. Obwohl Anwärter Jan-Hendrik (41) ein vielversprechender Kandidat für einen Platz in Michaels Herzen gewesen wäre und Fans der Show in den beiden Männern schon das nächste „Bauer sucht Frau“-Traumpaar gesehen haben, schickte der Fleckviehzüchter den 41-Jährigen in der Hofwoche nach Hause. Kein Happy End für Michael.

Nun zeigen jüngste Instagram-Einblicke aber, dass das Jahr des Bi-Bauers in Sachen Liebe doch noch ein gutes Ende genommen zu haben scheint. Am Neujahresmorgen teilt der 28-Jährige nämlich einen heißen Schnappschuss aus dem Schlafgemach. Das Jahr scheint für den Bauern in kuscheliger Zweisamkeit geendet sowie begonnen zu haben. Das Foto zeigt zwei Paar Männerbeine unter den Laken hervorgucken. Michael hat seine Beine vertraut auf die seiner Begleitung platziert und versieht den Beitrag mit aussagekräftigen Hashtags, die wenig Raum für Spekulationen lassen. Es scheint, als schwebe Michael frischverliebt auf Wolke 7.

Liebesbeweis: Bauer Michael stellt seinem Herzbuben seine geliebten Kühe vor

Denn die Hashtags lassen keinen Zweifel daran, dass sich die Zweisamkeit nicht nur auf den Silvesterabend beschränkt. Mit #loveislove, #lebeliebelache, #happy und #goodtime zeigt Michael seiner Community: Der wird vermutlich bleiben. Und wenn das nicht schon Liebesbeweis genug ist, lässt Michael seinem Herzbuben auch noch die Ehre zuteilwerden, seine geliebten Rinder kennenzulernen.

Bereits in der RTL-Show wurde schnell klar, dass Michael mit seinen Kühen einen sehr herzlichen Umgang pflegt. Und nun könnte der Bauer diese Leidenschaft mit seinem Liebsten teilen. In weiteren Schnappschüssen zum Neujahr sind wieder zwei Paar Männerbeine in Gummistiefeln zu sehen, die im Stall fleißig mit anpacken. Ob es sich um die gleichen Beine handelt, die sich zuvor noch in Michaels Bett gereckelt haben, lässt der „Bauer sucht Frau“-Junggeselle offen und behält auch weitere Details zu seiner Liebschaft für sich. Dennoch ist es eindeutig, dass der Landwirt einen tollen Start in das neue Jahr hatte und beschreibt die Zeit mit #momentenwiediese.