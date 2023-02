Mann oder Frau, egal: „Bauer sucht Frau“-Kandidat hat einen neuen Freund

„Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Michael war der erste bisexuelle Kandidat bei der RTL-Kuppelshow. Auf Instagram stellt er nun seinen neuen Freund vor. © Instagram: michael_kaufmann_kfv

Bei „Bauer sucht Frau“ haben sich bereits zahlreiche Paare gesucht und gefunden. Auch Fleckviehzüchter Michael Kaufmann (28) versuchte im vergangenen Jahr, im TV die große Liebe zu treffen. Tatsächlich flogen zwischen ihm und Kandidat Jan Hendrik ordentlich die Funken. Im Laufe der Sendung kam es zwischen den Turteltauben sogar zu einem innigen Kuss. Doch dann eröffnete Michael seinem Auserwählten, dass er sich keine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Die Ängste des gebürtigen Südafrikaners hätten ihn förmlich „erdrückt“.

Lange ist der erste bisexuelle Bauer in der Geschichte von „Bauer sucht Frau“ allerdings nicht alleine geblieben. Auf Instagram teilte er nun eine Fotoserie, mit der er den neuen Mann an seiner Seite vorstellt. Zusammen mit seinem Liebsten posiert Michael im Partnerlook auf seinem Hof. Die beiden Männer tragen rotweiß karierte Hemden und blaue Jeans. Dazu kombinieren sie braune Stiefel und einen Gürtel. Auf einem Bild halten die Turteltauben Händchen, auf einem anderen lächeln sie sich zufrieden an. Diese Aufnahmen lassen keinen Zweifel daran, wie glücklich das Paar ist, sich gefunden zu haben.

„Bauer sucht Frau“-Fans sind begeistert von Michaels Liebesglück

Zu den Fotos veröffentlichte Michael eine süße Liebeserklärung. „Liebe ist nur ein Wort – Bis dir jemand die Bedeutung zeigt“, schrieb er. „Denn Liebe sollte nicht das sein, was man(n) erwartet – sondern das, was man(n) bereit zu geben ist.“ Den Namen seines Partners verriet der Bauer allerdings nicht.

Die Fans freuen sich sehr für Michaels Liebesglück und hinterließen zahlreiche Herz-Emojis und begeisterte Kommentare. „Was für ein Strahlen in euren Augen... dann kann es nur Liebe sein“, schwärmte ein User. Ein anderer schrieb: „Wow, wow, wow …. Rein äußerlich passt ihr total gut zusammen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass eure Liebe wächst und lebenslang passt!“

Bereits Anfang Januar hatte Michael gemeinsame Fotos mit seinem Partner gepostet. Darauf hatte sich das Paar als Arielle und Ursula aus dem Disney-Film verkleidet.