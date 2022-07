„Nicht jeden Tag Knutschi-Knutschi-Bilder“: Antonia Hemmer bezieht Stellung zu Fake-Beziehungsvorwürfen

Antonia Hemmer und Patrick Romer zählen als eines der Traumpaare von „Bauer sucht Frau“. © Screenshots Instagram/patrick_romer_ und antonia_hemmer

Antonia Hemmer und Patrick Romer lernten sich bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Noch heute sind sie ein Paar. „Fake“-Vorwürfen widerspricht die TV-Bekanntheit auf Instagram vehement.

Hannover - Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26) lernten sich in der 16. „Bauer sucht Frau“-Staffel kennen (alle News zu „Bauer sucht Frau“ auf der Themenseite). Erst nach Ende der Drehzeit wurden die beiden ein Paar, da die Blondine vorzeitig die Sendung verlassen hatte. Seit 2020 sind beiden also zusammen, haben gemeinsam auch schon an einigen TV-Sendungen teilgenommen. Einige Menschen unterstellen scheinbar trotzdem eine „Fake“-Beziehung.

„Warum soll ich mir diesen Zirkus über zwei Jahre antun?“: Antonia Hemmer widerspricht Vorwurf der Fake-Beziehung

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von der „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit wissen: „Fake Paar für die Öffentlichkeit?“. Antonia Hemmer gibt nachdenklich zu: „Es gibt wohl so einige ‚Fake‘-Pärchen in dieser Branche“, erinnert aber dann auch daran, dass sie mit ihrem Patrick durch die Fernbeziehung ganz schön viel Aufwand betreiben würde, wenn alles nur ein falsches Spiel wäre. „Warum genau soll ich mir diesen Zirkus dann schon über zwei Jahre antun? Meint ihr, ich fahre alle paar Wochen aus Langeweile und krummer Hintergedanken acht Stunden zu Patrick und genauso andersherum?“

Antonia Hemmer beantwortet in einer Fragerunde auf Instagram, wie es um ihre Beziehung bestellt ist. © Screenshot Instagram/Antonia Hemmer

Obwohl die beiden als Paar öfters im Fernsehen auftreten und ihr Leben auch auf Instagram zeigen, stellt die 22-Jährige klar, dass sie ihr Beziehungsleben einfach nur nicht so öffentlich gestalten möchte. Deswegen bedeute das aber nicht, dass sie keine ernsthafte Liebesbeziehung mit Patrick führen würde. „Wir halten unsere Beziehung einfach so gut, wie es geht, aus der Öffentlichkeit und müssen nicht jeden Tag nach außen Knutschi-Knutschi-Bilder posten“, so Hemmer.

Antonia Hemmer träumt von Zusammenziehen, Hochzeit und Kindern mit Patrick Romer

Antonia Hemmer wird sogar noch deutlicher, indem sie von ihren Zukunftsplänen mit Patrick Romer erzählt. „Ja, wir sind zusammen. Ja, wir werden irgendwann zusammenziehen. Ja, wir werden irgendwann heiraten. Ja, wir werden irgendwann Kinder bekommen.“

Kürzlich besuchte Antonia Hemmer ein Festival in knappem Outfit – die „Bauer sucht Frau"-Fans diskutierten von „gewagt" bis „schrecklich".