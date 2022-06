Bauer sucht Frau: Jörn und Oliwia werden das zweite Mal Eltern

Jörn und Oliwia erwarten ihr zweites Baby © Instagram/jorn.olivia.bauersuchtfrau

Bei einem Treffen mit „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause überraschen Jörn und Oliwia mit süßen Baby-News. Sohnemann Bruno wird bald großer Bruder.

Berlin – Vor vier Jahren startete die Liebesgeschichte von Jörn und Oliwia bei „Bauer sucht Frau“ (RTL). Rinderzüchter Jörn machte sich 2018 in der Kult-Show auf die Suche nach seiner Herzdame, die mit ihm das Farm-Leben in Namibia leben sollte. Das Glück war auf seiner Seite, denn genau die Herzdame sollte er in Kandidatin Oliwia finden. Ein Beginn einer wunderbaren Liebe. Noch im selben Jahr verlobten sich die Turteltauben und gaben sich dann 2020 das Ja-Wort. Nur ein Jahr später sollte das Liebesglück mit Söhnchen Bruno perfekt werden. Wie schön!

Zum ersten Geburtstag des kleinen Erdbewohners wollte „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause (53) es sich natürlich nicht nehmen lassen, dem kleinen Mann eine Überraschung zu überreichen, wenn die kleine Farm-Familie schon mal auf Stippvisite in Berlin ist. Da wusste Inka noch nicht, dass auch die einstigen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten mit einer Überraschung auffahren würden.

Jörn und Oliwia haben eine besondere Verbindung mit Inka – sie habe die zwei zusammengebracht, erinnert sich Jörn gegenüber RTL. Nachdem die Moderatorin feierlich ihr Geschenk überreicht hat, rückt Oliwia schließlich raus mit der Sprache und verkündet, wieder schwanger zu sein.

Jörn wollte einst drei bis vier Kinder – der Plan hat sich nun geändert

Der einjährige Bruno wird also schon bald großer Bruder, denn Oliwia ist bereits im vierten Monat schwanger und der Bauch wächst, so die gebürtige Polin. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, wissen die werdenden Eltern noch nicht, freuen sich aber bereits auf den weiteren Nachwuchs und darauf, dass die zwei Sprösslinge so eng miteinander groß werden können.

Inka kann es zunächst gar nicht glauben. Schließlich erinnert sich die 53-Jährigen daran, dass Jörn drei bis vier Kinder haben wollte – so erzählte er es in der „Bauer sucht Frau“-Staffel. Da komme er seinem Ziel ja immer näher, so Inka zu dem Rinderzüchter. Sieht Jörn es nach dem ersten Nachwuchs noch immer so? Da lachen Oliwia und Jörn und der baldige Zweifach-Papa schüttelt vehement den Kopf. Da haben sich die Familienpläne wohl etwas verändert.