Doch noch nicht alles verloren? „Bauer sucht Frau“-Paar Herbert und Petra leiden unter Trennung

Trotz der Trennung wird es keine Schlammschlacht zwischen dem Bauern und seiner Ex geben.

Közép-Dunántúl – Erst vor Kurzem gaben Bauer Herbert und seine Petra ihre Trennung öffentlich bekannt. Ein Schock für die Fans, da das Paar bis zuletzt glücklich schien. Dabei ist die 55-Jährige zuletzt für ihn sogar nach Ungarn ausgewandert. Eine Schlammschlacht soll es jedoch nicht geben, auch deshalb, weil beide Parteien unter dem Beziehungs-Aus stark zu leiden haben.



Auf Instagram veröffentlichte der „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer nun ein Bild, auf dem er nachdenklich und traurig wirkt. „Jeder Mensch, den man geliebt hat, hat einen zweimal verändert – als er kam und ging“, teilte er unter dem Bild mit. Für seine Follower ist klar, dass er sich damit auf die Trennung von Petra bezieht.

Petra teilt Collage mit rührenden Worten

Auch die kaufmännische Angestellte aus Rheinland-Pfalz teilte nun Bilder einer Katze und eines Hundes. „Ich werde euch im Herzen behalten“, schrieb sie dazu. Ein Hinweis darauf, dass die Tiere von Herbert stammen könnten. Anscheinend hat auch Petra mit der Trennung zu kämpfen.



Vor wenigen Monaten haben beide in einem „Promiflash“-Interview über ihre Beziehung so geredet: „Erstaunlicherweise funktioniert es supergut, da wir uns in vielen Dingen ergänzen und gleich ticken.“ Zudem betonte der Landwirt, die gemeinsame Zeit sei schöner, als er sie sich vorgestellt habe.