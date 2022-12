„Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer am Boden zerstört, weil sein Stier schwul ist

Nach der Trennung von Antonia Hemmer plagen Patrick Romer ungewöhnliche Sorgen: Der „Bauer sucht Frau“-Star ist sich sicher, dass sein Stier Arthur schwul ist. Für seinen Zuchtbetrieb käme das ungelegen.

Konstanz – Dass Patrick Romer (27) sich tatsächlich noch als Landwirt betätigt, hätte man nach den Schlagzeilen rund um das „Sommerhaus der Stars“ und seiner Trennung von Antonia Hemmer (22) fast vergessen können. Der „Bauer sucht Frau“-Star packt in dem Rinderzuchtbetrieb, der seit 1999 besteht, jedoch nach wie vor fleißig mit an. Doch genau wie bei ihm in der Liebe geht dort nicht immer alles glatt.

Patrick Romers Stier „kommt seinem Job nicht nach“ – „Bauer sucht Frau“-Star ratlos

Auf seine schottischen Hochlandrinder ist Patrick Romer zurecht richtig stolz. Seit Mitte der 1970er wird die älteste registrierte Viehrasse auch hierzulande gezüchtet; ihr Fleisch gilt als ebenso qualitativ wie schmackhaft. Massentierhaltung sucht man bei dem „Bauer sucht Frau“-Star, der nach seiner Trennung von Antonia Hemmer keine einfache Zeit durchmacht, vergebens. Man setze auf „langsames Wachstum und die extensive, ökologische Haltung auf Weiden am Bodensee“, heißt es dazu auf der Website der Highlandzucht Romer.

Damit sich der Zuchtbetrieb hält, muss natürlich regelmäßig Nachwuchs her. Hierfür hat sich Patrick Romer vor gar nicht allzu langer Zeit einen Stier auf den Hof geholt. Doch Arthur „kommt seinem Job nicht nach“, wie der 27-Jährige seine rund 123.000 Follower bei Instagram wissen lässt.

Homosexuelles Verhalten bei Tieren ist gar nicht ungewöhnlich: Homosexualität ist nicht nur beim Menschen, sondern auch im Tierreich nichts Ungewöhnliches: Die wissenschaftliche Zeitschrift Nature Ecology and Evolution beschrieb in einem 2019 publizierten Artikel, man habe gleichgeschlechtliches Verhalten inzwischen bei etwa 1500 Tierarten festgestellt. Dieses reicht von Balzverhalten bis hin zur Paarbindung zu gleichgeschlechtlichen Artgenossen.

Patrick Romer glaubt, sein Stier sei schwul – „Bauer sucht Frau“-Kandidat muss Ersatz erwerben

„Es gibt einen schweren Schicksalsschlag bei uns: Ich glaube, wir haben einen schwulen Stier“, klagt Patrick Romer, der sich jüngst mit Oliver Pocher (44) anlegte. Ratlos wendet sich der „Bauer sucht Frau“-Kandidat von 2020 deswegen an seine Fans: „Jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee – oder vielleicht verkauft ja einer von euch einen Stier!“

Der frischgebackene „Sommerhaus der Stars“-Gewinner wäre „interessiert“, verrät er – und hofft nun, bald einen passenden Partner für seine Rinder zu finden. Daran hängt für die Familie Romer immerhin viel Geld. In Sachen Nachwuchs läuft es für ein anderes aus der RTL-Sendung bekanntes Paar dahingegen wesentlich besser: Nach einer dramatischen Geburt ist das „Bauer sucht Frau“-Paar Anna Heiser und Gerald erneut Eltern geworden. Verwendete Quellen: instagram.com/patrick_romer_, highlandzucht-romer.de