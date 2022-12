Patrick Romer feiert eng umschlungen mit „5 Senses for Love“-Star und beißt ihr in den Hals

Von: Claire Weiss

„Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer hat sich erst vor einem Monat von Antonia Hemmer getrennt. Doch bei einem Festival bandelt er mit „5 Senses for Love“-Sternchen Sabrina Mina an. Er geht sogar so weit, ihr in aller Öffentlichkeit am Hals zu knabbern.

Düsseldorf - Erst seit vier Wochen sind Patrick Romer (27) und Antonia Hemmer (22) getrennt. Doch der „Bauer sucht Frau“-Kandidat ist scheinbar nicht gern allein. Schon wenige Tage nach dem Liebes-Aus offenbarte er seinen Fans auf Instagram, dass er bereit für eine neue Frau an seiner Seite sei. Hat er die nun etwa gefunden?

Im Club kommen sich Patrick Romer und Sabrina näher

Patrick Romer selbst hält sich am Wochenende auf Instagram bedeckt. Dafür wimmelt es auf dem Profil von „5 Senses for Love“-Schönheit Sabrina Mina (30) nur so von Fotos der beiden. Die beiden Realitystars waren am Samstag (17. Dezember 2022) nämlich auf dem „World Club Dome“-Festival in Düsseldorf. Dort feierten Patrick und Sabrina ausgelassen.

Patrick Romer hat keine Scheu vor Körperkontakt mit Sabrina Mina. © Instagram/Sabrina Mina

Ein Video in der Insta-Story von Sabrina zeigt, wie der 27-Jährige seine Arme von hinten um die „5 Senses for Love“-Teilnehmerin schlingt. Eng an engen tanzen die beiden, bis Patrick der Blondine unvermittelt in den Hals beißt. Sabrina kreischt laut und bricht in Gelächter aus, der „Bauer sucht Frau“-Star hat indessen den Mund voller Haare.

Patrick & Antonia in Kürze Am 17. November 2022 gaben Antonia Hemmer und Patrick Romer ihre Trennung im Netz bekannt. Zwei Jahre lang waren sie ein Paar gewesen. Kennengelernt hatten sie sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“. Zuletzt machten sie im „Sommerhaus der Stars“ auf sich aufmerksam. Dort sorgte die Art und Weise, wie Patrick seine Antonia behandelte, nicht nur bei den Promis im Haus für Unverständnis. Kurz nach dem Sommerhaus kam noch der gemeinsame Song „Du hast mich einmal zu oft angesehen“ heraus - nun will Antonia Hemmer solo eine Musikkarriere hinlegen.

Neue Liebe oder Alkohol im Spiel?

Der Hobby-Landwirt und das Reality-TV-Sternchen wirken sehr vertraut. Ob da wohl etwas zwischen den beiden? Oder liegt es etwa doch am Alkohol? Der scheint nämlich in rauen Mengen geflossen zu sein. „Lühwein Nr. 47327&9“, schreibt Sabrina unter ein Bild der beiden beim Glühweintrinken. So oder so - zumindest dürfte sich Patrick Romer in der Gesellschaft von Sabrina Mina weniger einsam fühlen.

Auch Antonia Hemmer tanzte sich den Liebeskummer vor wenigen Tagen einfach weg. Doch beim Feiern passierte der „Bauer sucht Frau“-Kandidatin ein Unfall. Mit blutigem Gesicht feierte Antonia Hemmer trotzdem weiter - obwohl sie vermutete, sie habe sich die Nase gebrochen. Verwendete Quellen: Instagram/Sabrina Mina