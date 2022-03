Bauer sucht Frau: Patrick genervt von Antonias Influencer-Leben? - „Bildschirmzeit eingestellt“

Patrick Romer und Antonia Hemmer lernten sich 2020 bei RTLs „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Doch sie ist deutlich aktiver in den sozialen Medien als er.

Konstanz - Antonia Hemmer und Landwirt Patrick Romer fanden einst über „Bauer sucht Frau“ zusammen. Die beiden nahmen an der 16. Staffel der RTL-Kuppelshow teil, wurden nach Hemmers Exit nach Drehende ein Paar. Während Patrick Romer ein privates Instagram-Konto hat, lebt Antonia Hemmer das Influencer-Leben. Ein Fan fragte Patrick Romer nun, ob er davon eigentlich genervt sei, wie tz.de berichtet.

„Bauer sucht Frau“-Paar beantwortet auf Instagram Fragen zum Leben in der Öffentlichkeit

„Schatz, was machst du?“, fragt Patrick seine Antonia, während die beiden in Decken eingerollt im Bett liegen. Auf ihre Antwort: „Story!“, kommt ein genervtes Ausatmen des Herren. Das veranlasst vermutlich einen von Antonias über 82.000 Fans, folgende Frage in die Runde zu stellen: „Nervt es Patrick, dass du ständig am Handy bist?“

Die Antwort auf die Fan-Frage darf der ehemalige Kandidat von „Bauer sucht Frau“ gleich selbst per Video geben: „Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das hält sich tatsächlich in Grenzen“, setzt er an. Dann folgt aber doch ein Aber. „Ich habe der Antonia auch schon mal ne Bildschirmzeit eingestellt gehabt. Das fand sie dann gar nicht witzig“, so der Landwirt. Daraufhin lacht die Blondine.

Patrick Romer und Antonia Hemmer sind „unterschiedlicher Auffassung“ in Sachen Handynutzung

Doch damit nicht genug, die Community stellt dem Paar am nächsten Tag gleich noch eine Frage zur Handyzeit. „Nie wieder Handy oder nie wieder S*x?“, will jemand wissen. Patrick Romer schaut ratlos seine Freundin an: „Ääääääh... Das sollst du beantworten, Schatz.“ Die zieht eine Schnute und überlegt. Da legt der schon nach: „Ich glaube, wir haben da unterschiedliche Auffassungen.“ Und weiter: „Handy wahrscheinlich bei dir.“ Antonia Hemmer selbst enthält sich dann aber doch lieber.

Zum Schluss gibt es dafür aber noch eine süße Liebeserklärung an Patrick: „Er ist genau mein Typ, hochintelligent, tierlieb, humorvoll und einfach n bisschen crazy.“ Sogar den Ort des ersten Kusses zeigt Antonia auf Instagram im Anschluss - eine einzelne Bank unter einem Baum auf einem Erdbeerfeld.

Einige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer fanden erst nach der RTL-Show ihr Liebesglück

In der Staffel 2020, in der sich Patrick und Antonia kennenlernten, gab es auf Bauer Patrick so viele „Bauer sucht Frau“-Bewerbungen wie noch nie. Das toppte Bauer Björn in der 17. Staffel der Kuppelshow dann aber sogar noch einmal. Doch auch er fand erst nach der Sendung eine feste Partnerin, die er vor Instagram weitestgehend geheim hält. Auch „Bauer sucht Frau“-Star Matze verkündete kürzlich per geheimnisvollem Post, nun in festen Händen zu sein.

Verwendete Quellen: instagram.com/antonia_hemmer