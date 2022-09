„Bauer sucht Frau“-Schönheit Melina nach Umstyling nicht wiederzuerkennen

Von: Stella Rüggeberg

Melina nahm 2021 an der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ teil. Auch wenn sie in der Show nicht die große Liebe fand, begeistert sie ein Jahr später knapp 12.000 Fans auf Instagram. Kürzlich brachte sie ihre Follower mit einem Umstyling um den Verstand.

Oberbayern - 2021 buhlte Melina bei „Bauer sucht Frau“ um das Herz von Mathias. Gegen Siegerin Sabrina musste sie sich letztendlich geschlagen geben. Auf Instagram begeistert die ehemalige Kandidatin der Kuppelshow fast täglich ihre knapp 12.000 Follower mit privaten Einblicken in ihr Leben.

Auch wenn Melina den ersten Kuss von Bio-Bauer Mathias ergattern konnte, entschloss sie sich kurz vor der Ziellinie die Hofwoche zu beenden. Die Sehnsucht zu ihrem kleinen Sohn wurde einfach zu groß und ihre Gefühle für Mathias waren einfach nicht stark genug, um weiter gegen Konkurrentin Sabrina in der RTL-Kuppelshow anzutreten. Seitdem blieb es um Melina eher ruhig.

Melina konzentriert sich nun vielmehr auf ihre Instagram-Community und teilt dort Einblicke in ihr Privatleben als Mama. Am 10. September sorgt sie mit einem Umstyling-Video für besonders große Begeisterung bei ihren Fans. Trug Melina bei „Bauer sucht Frau“ ihre Haare noch kurz und hell, erstrahlen ihre Haare inzwischen in einem dunklen Kastanien-Ton. Extensions verleihen ihr etwas mehr Länge und Fülle. Ein Vorher-Nachher-Video lässt Fans dahinschmelzen.

Fans feiern neuen Look von „Bauer sucht Frau“-Star Melina

„Gefällt euch das ‚Davor‘ oder ‚Danach‘ besser?“, fragt Melina ihre Instagram-Follower. Anhand der vielen Herzaugen- und Flammen-Emojis lässt sich vermuten, dass den Fans die neue Haarpracht deutlich besser gefällt. In der Kommentarspalte wird die junge Mama mit Komplimenten überhäuft.

Antonia Hemmer kämpfte bei in der Kuppelshow um das Herz von Patrick Romer. Seit dem 7. September ist das Paar im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Dort offenbaren sie, dass „Bauer sucht Frau“-Fans sie hassen würden. Verwendete Quellen: Instagram/melina.mkb