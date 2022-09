„Trennung der einfachste Weg“: „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser beunruhigt Fans

Trennen sich die Heisers?

Anna und Gerald Heiser gelten als „Bauer sucht Frau“-Traumpaar. Ihr neuester Instagram-Beitrag wirft zunächst Fragen auf: Hängt in Namibia der Haussegen schief?

Namibia – Anna und Gerald Heiser lernten sich in der 13. Staffel der beliebten Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ (RTL) kennen und bauten sich danach ein Bilderbuch-Leben in Namibia auf. Dort lebt die kleine Familie mit Nachwuchs Leon (1) das perfekte Farm-Leben - aktuell erwartet das Paar sogar Kind Nummer zwei. Nun beunruhigt Anna aber ihre Follower mit ihrem neuen Instagram-Beitrag. Denn da heißt es unter einem Bild des „Bauer sucht Frau“-Traumpaares, dass „eine Trennung der einfachste Weg zu sein scheint“. Denken die Heisers etwa daran, sich zu trennen?

Ganz im Gegenteil - Fans können aufatmen: Anna Heiser (32) hat mit diesem Beitrag keine Trennung in Aussicht stellen wollen. So teilt die junge Mutter lediglich ihre Gedanken zur heutigen Wegwerfgesellschaft. Die 32-Jährige habe sich ihr Ehe-Leben als kleines Mädchen immer wie einen Disney-Film vorgestellt, schreibt sie unter das liebevolle Foto mit ihrem Mann: „So etwas wie Streitereien, Diskussionen oder Krisen gab es in meiner damaligen Vorstellung nicht.“

Anna Heiser: „Ich möchte nicht Teil der Wegwerfgesellschaft sein“

Dass das weit von der Realität entfernt sein kann, weiß die erwachsene Anna heute besser. Sie schreibt: „Heute weiß ich, dass jede Beziehung, jede Ehe ‚Arbeit‘ bedeutet.“ Sobald die Schmetterlinge im Bauch weniger werden, fange das reale Leben an, erklärt die werdende Mutter weiter ihre Gedanken. Viel zu oft wird dann die Trennung zum „einfachsten Weg“. Und auch die Heisers blieben nicht verschont von den Hürden des Lebens.

Vor wenigen Monaten gab das Paar die freudige Botschaft der zweiten Schwangerschaft bekannt. Und dass es Gerald in den ersten Monaten der Schwangerschaft nicht leicht mit seiner Anna hatte, verriet die junge Mutter kürzlich in einem Beitrag. „In den ersten zwei Schwangerschaftsmonaten habe ich mich mindestens viermal von Gerald getrennt“, schreibt die Blondine zu dem Thema. Sie habe in Problemchen „unüberbrückbare Differenzen“ und somit Trennungsgründe gesehen.

Anna weiß allerdings, dass ihre Hormone mit ihr durchgingen und würde nicht daran denken, ihre Ehe wegzuwerfen. „Ich möchte nicht Teil der Wegwerfgesellschaft sein“, zieht der sympathische „Bauer sucht Frau“-Star Fazit zu ihrem Gedankenkarussell. Also keine Trennung und kein Grund zur Sorge für die Fans - die Heisers bleiben auch weiterhin unser „Bauer sucht Frau“-Traumpaar aus Namibia.