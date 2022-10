„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser erklärt Gründe, warum sie Kaiserschnitt machen wird

Anna Heiser beantwortet die Fragen ihrer Fans. © Instagram/Anna Heiser

In ihrer Instagram-Fragerunde wurden Anna und Gerald Heiser für ihre Kaiserschnitt-Entscheidung kritisiert. Anna ist der Meinung: Diese Entscheidung muss jeder selbst treffen.

Anna und Gerald Heiser wurden von Followern in ihrer letzten Fragerunde scheinbar für ihre Entscheidung kritisiert, dass ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt kommen soll. Nun erzählt Anna in einem Instagram-Post, dass sie danach „mit Nachrichten überschüttet“ wurde, von denen wohl nicht alle verständnisvoll ausfielen. Sie schreibt: „Manche von euch verstehen die Begründung, andere finden diese schwachsinnig und noch andere versuchen mich davon zu überzeugen, eine Naturgeburt zu versuchen. Sicherlich ist all dies nett gemeint, aber sollen solch wichtige Entscheidungen nicht einfach nur akzeptiert werden?“

Für Anna sind diese scheinbar wohlgemeinte Kritik Teil eines größeren Problems. Sie findet, dass unter Müttern oft ein wahrer Wettkampf darum herrscht, bei dem man „irgendwie nichts richtig machen“ könne. Von der Ernährung während der Schwangerschaft über die Geburt bis hin zum Erziehungsstil wird alles zum Streitthema gemacht. Dabei wäre es Annas Meinung nach besonders wichtig, dass Eltern voneinander Unterstützung erfahren. Sie meint: „Egal auf welche Art das Baby auf die Welt kommt, ist es ein sensibles Thema, das respektiert werden muss. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen.“

Der Kaiserschnitt ist dieses Mal eine bewusste Entscheidung

Gerade für die sehr persönliche Entscheidung für oder gegen einen Kaiserschnitt müsse man sich immer noch rechtfertigen. Auch werdenden Eltern ungefragt die Meinung zu einem so sensiblen Thema aufzudrücken, findet Anna nicht angebracht: „Wenn jemand euch nach der Meinung fragt - gerne, aber ansonsten nehmt es bitte einfach zur Kenntnis und freut euch mit den zukünftigen Eltern. Gerald und ich haben uns lange mit dem Thema beschäftigt und Gespräche mit meinem Arzt geführt. Es ist diesmal eine bewusste Entscheidung und sie wird sich nicht ändern.“

Die Heisers sind ist dem Fernsehpublikum als ehemalige Teilnehmer der RTL-Dokusoap „Bauer sucht Frau“. Ihre Liebesgeschichte begann 2017, als Anna für das Realityformat aufbrach, um den Rinderzüchter Gerald kennenzulernen. Mittlerweile lebt das Paar auf Geralds Farm in Namibia, ist verheiratet und erwartet sein zweites gemeinsames Kind.