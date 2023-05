„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser überlebt Unfall: „Werde ich die Bilder je vergessen?“

„Das Leben hängt am seidenen Faden“, schreibt Anna Heiser bei Instagram, nachdem sie einen Autounfall zwar körperlich unbeschadet überstanden hat, mit dem Erlebten allerdings nur schwer abschließen kann.

Namibia – Aus ihrer Gefühlslage macht Anna Heiser (32) selten ein Geheimnis. Die Auswanderin, die bei „Bauer sucht Frau International“ die große Liebe gefunden hat und mittlerweile für „Goodbye Deutschland“ vor der Kamera steht, nimmt ihre Follower regelmäßig ganz ungeschönt in ihren Alltag mit. Nun muss die zweifache Mutter allerdings eine noch nie erlebte Ausnahmesituation verarbeiten – und tut sich damit richtig schwer, wie sie bei Instagram offen zugibt.

„Bauer sucht Frau“-Liebling Anna Heiser übersteht Autounfall

Der Schock sitzt Anna Heiser noch tief in den Knochen: „Wir hatten gestern einen Autounfall“, berichtete die 32-Jährige via Instagram-Story am vergangenen Samstag (6. Mai) von einem Vorfall, den sie selbst noch nicht so richtig fassen kann: Dem „Bauer sucht Frau“-Paar ist eine Antilope seitlich ins Auto gerannt und hat das Fahrzeug erheblich beschädigt. Glück im Unglück: Sowohl Anna Heiser als auch ihr Mann Gerald und die beiden kleinen Kinder blieben körperlich unbeschadet.

Dabei hätte das Unfalldrama ganz anders ausgehen können: Die Antilope habe „die Scheibe kaputt gehauen“, sodass Glassplitter durch den Innenraum des Wagens flogen – auch in Richtung der Kinder. „Durch so etwas wird einem bewusst, wie zerbrechlich das Leben ist“, so die Fernsehberühmtheit am Ende ihres emotionalen Posts.

Risiko Wildunfall Wildunfälle mit Personenschaden sind in Deutschland keine Seltenheit: Etwa 2500 bis 3000 solcher Unfälle registrierte das Statistischen Bundesamt seit 1991 pro Jahr. Circa 500 bis 1000 dieser Zwischenfälle führen zu schweren Verletzungen, 10 bis 20 enden sogar tödlich.

„Bauer sucht Frau“-Star fühlt sich „machtlos“: Anna Heiser nach Unfall in Angst

Doch das Erlebte geht Anna Heiser einfach nicht aus dem Kopf. Am vergangenen Sonntag (7. Mai) wandte sich der „Bauer sucht Frau“-Liebling abermals an seine Fans – und gewährte tiefe Einblicke in ihr Seelenleben: „Ich fühle mich nackt. Nicht körperlich nackt, sondern psychisch nackt. Ausgeliefert. Machtlos. Dieser Unfall hat meine persönliche ‚Sicherheits-Bubble‘ zerstört“, so die 32-Jährige unter ein Foto, welches sie unbekleidet in einer Badewanne sitzend zeigt. Sie habe „Angst davor wieder ins Auto einsteigen“ und fragt sich nun zurecht: „Werde ich je die Bilder vergessen, als wir sie von den Glasscherben befreien mussten?“

Bei ihren Followern kommt diese Offenheit gut an – sie zeigen Mitgefühl und Verständnis. Zum Schluss appelliert die zweifache Mutter noch dafür, immer darauf zu achten, Kinder ordnungsgemäß anzuschnallen: „Beschützt sie, so weit es in eurer Macht steht!“ Ein anderes Paar der RTL-Kuppelshow mit Inka Bause (54) darf indes endlich aufatmen: Wegen ihrer Stink-Vorwürfe muss Désirée Nick (66) 10.000 Euro an „Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel (53) zahlen. Verwendete Quellen: instagram.com/anna_m._heiser