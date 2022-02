„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser zeigt ihre drei Tattoos

Von: Sarah Wolzen

Anna Heiser zeigt bei Instagram ihre Tattoos © Screenshot Instagram: anna_m._heiser

Anna Heiser hat eine Vorliebe für Tattoos. Bereits drei kleine Kunstwerke zieren die Haut des „Bauer sucht Frau“-Stars. Alle haben sie eine besondere Bedeutung, wie die 31-Jährige nun verrät.

Namibia - Anna Heiser (31) ändert gerne mal etwas an ihrem Äußeren. Sei es die Haarfarbe oder Frisur, das plötzliche Korrigieren ihrer Zähne mithilfe einer Zahnspange oder Kunst, die unter die Haut geht. Der „Bauer sucht Frau“-Star weiß ihre Fans immer wieder zu überraschen, wie tz.de berichtet.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser zeigt bei Instagram ihre Tattoos

Als während einer Q&A-Runde bei Instagram einer ihrer Follower möchte, dass die 31-Jährige Bilder ihrer Tattoos zeigt, zögert diese nicht lange. „Ich habe drei Tattoos“, so Anna und erklärt weiter: „Alle haben für mich eine große Bedeutung.“

Anna Heiser zeigt in ihrer Instagramstory ihre drei Tattoos © Screenshot Instagram: anna_m._heiser

Zu sehen sind unter anderem ein kleiner Stern hinter Annas Ohr, ein Schriftzug, sowie eine Weltkarte auf ihrem Handgelenk. Doch wofür stehen die verschiedenen kleinen Kunstwerke?

Anna Heisers Tattoos haben eine besondere Bedeutung

Bei dem Schriftzug handelt es sich um den Namen ihres Sohnes Leon, der gerade erst ein Jahr alt wurde. Der kleine Stern soll sich auf Anna und Gerald Heisers Sternenkind beziehen. Über ihre Fehlgeburt hatte die Influencerin bereits mehrfach offen gesprochen.

Bei der Weltkarte handelt es sich um Annas erstes Tattoo. Das dürfte mit ihrer Reise- und Abenteuerlust zu tun haben. Bevor sie zu ihrem Bauern Gerald nach Afrika auswanderte, lebte die gebürtige Polin lange in Deutschland.

Nicht nur was ihre Tattoos angeht, teilt Anna Heiser intime Einblicke in ihr Leben. Erst kürzlich verriet sie, dass sie ihren Mann beim Einkaufen via Facetime unterstützen müsse.