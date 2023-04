„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause: So hübsch ist ihre Tochter Anneli

Teilen

Inka Bause teilt auf Instagram ein seltenes Foto mit ihrer Tochter Anneli. Die Fans sind begeistert von dem Mama-Tochter-Schnappschuss.

Normalerweise hält Inka Bause (54) ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. So ist zwar bekannt, dass die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin eine erwachsene Tochter hat, doch in den sozialen Medien sieht man kaum gemeinsame Bilder. Umso überraschter waren die Fans, als die frühere Schlagersängerin nun ein Selfie mit Tochter Anneli teilte. Darauf strahlen die beiden Frauen in die Kamera und haben die Köpfe aneinander gelehnt. „Lunchdate mit meiner lieben Tochter“, schrieb sie zu dem Schnappschuss. Ihre Aussage unterstrich die gebürtige Leipzigerin mit einem Herz-Emoji und den Hashtags „Mutter, Tochter“ sowie „Familie“.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Die Ähnlichkeit zwischen Mama und Tochter ist unverkennbar. Im Gegensatz zu Inka Bause trägt Anneli allerdings keine freche Kurzhaarfrisur. Stattdessen fallen ihr die langen blonden Haare bis zur Brust. Inkas rund 73.000 Follower waren hin und weg von dem seltenen Familienfoto. „Zwei hübsche Frauen“, schwärmte ein Fan. An anderer Stelle waren ähnlich positive Kommentare zu lesen wie „Die Schönheit hat sie von der Mama“, „Ihr seht einfach toll aus“, „Das ist ein mega schönes Familienfoto“ und „Gratulation zu der hübschen Tochter“.

Inka Bause war zehn Jahre lang mit dem Vater ihrer Tochter verheiratet

Anneli stammt aus Inka Bauses Ehe mit dem mittlerweile verstorbenen Sänger und Komponisten Hendrik Bruch ( † 53). 1994 gab die TV-Moderatorin Bruch das Jawort. Im selben Jahr wurde ihre gemeinsame Tochter – Anneli – geboren. 2004 trennte sich das Paar, bewahrte aber weiter ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Der Musiker verstarb am 12. September 2016 in Berlin.

Über die Gründe des Ehe-Aus hatte Inka Bause 2012 in der Talkshow von Markus Lanz (54) erzählt: „Ich war immer die Starke in unserer Beziehung, die Powerfrau. Als mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, habe ich zu ihm gesagt: ‚Ich halte diese Ehe nicht mehr aus.‘ Ich wusste nicht, warum. Ich habe ihn weggestoßen von mir!“ Die Trennung sei eine Art „Selbstschutz“ für sie und ihre Tochter gewesen.