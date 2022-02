„Nach kurzer, schwerer Krankheit“: BSF-Star Patrick Romer hat seine Oma verloren

Von: Alica Plate

Die Oma von „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer ist gestorben © Screenshot/Instagram/patrick_romer_

Patrick Romer musste kürzlich einen heftigen Schicksalsschlag verkraften. Der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Star hat seine Oma nach kurzer, schwerer Krankheit verloren, wie er auf Instagram bekanntgab.

Konstanz - Mehrere Tage lang war es auf dem Instagram-Kanal von Patrick Romer (25) still. Seine Freundin, Antonia Hemmer, die er 2020 in der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben lernte, offenbarte dabei kürzlich, dass es dem Landwirten nicht gut gehe. Anschließend meldete er sich selbst zu Wort und offenbarte, dass seine Oma verstorben sei, wie tz.de berichtet.

Patrick Romer gönnte sich wegen dem Tod seiner Oma eine Social-Media-Pause

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist extrem hart - das musste auch Patrick kürzlich am eigenen Leib erfahren. In seiner Instagram-Story vom 08. Februar meldete er sich nach seiner kurzen Social-Media-Pause zu Wort:

„Weil jetzt doch noch so viele gefragt haben, was los ist, weil Antonia hat es in ihrer Story ja schon gesagt, dass es mir in den letzten Wochen nicht so gut ging. Meine Oma ist letzte Woche gestorben, nach kurzer, schwerer Krankheit und da habe ich mir jetzt eine kleine Auszeit gegönnt“, offenbart der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidat.

„Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer muss in der nächsten Woche seine Oma beisetzen

Ein schwerer Schicksalsschlag, den der 25-Jährige erst einmal verkraften musste. In Kürze bekommt er dann Unterstützung von seiner Freundin, die ihm bei der anstehenden Beerdigung zur Seite stehen wird, wie Patrick Romer seine Fans in Kenntnis setzt: „Wir waren gestern Abend nochmal bei ihr und haben Abschied genommen. Nächste Woche ist dann die Beerdigung. Antonia kommt dann auch zu mir.“

Wir wünschen dem Landwirt ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit!