Erkannt? Bauer sucht Frau-Star zeigt altes Kinderfoto

Erkannt? TV-Persönlichkeit Iris Abel teilte dieses Kinderfoto auf Instagram. © Screenshot/ Instagram @iris.abel.official

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Iris Abel verändert gerne ihren Look. Jetzt zeigt sie ein altes Kinderfoto auf Instagram - die Ähnlichkeiten sind kaum zu übersehen.

Döttlingen - Über 30 Kilo abgenommen, von braunen Haaren zu roten, dann über Grau und Blond wieder zurück zu Rot: TV-Persönlichkeit Iris Abel hat sich über die Jahre extrem gewandelt. Auf Instagram zeigte die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin jetzt einen ganz neuen Look von sich: Ein Kinderfoto lässt ihre Fans in alte Zeiten abtauchen.

„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel schwelgt in Erinnerungen

2011 lernte Iris Babel ihren Ehemann Uwe über die RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ kennen. Seitdem ist die Landwirtin immer wieder im TV zu sehen: 2018 gewann sie mit Uwe das „Sommerhaus der Stars“. Auf Instagram nimmt sie ihre Fans mit in ihren Alltag - und nun auch in ihre Vergangenheit.

Ein neues Bild auf Instagram zeigt die 53-Jährige in ihrer Kindheit: Mit schulterlangen braunen Locken, Latzhose und Bluse starrt Iris in die Kamera. Aufmerksame Fans erkennen: Kurzhaarschnitte waren wohl schon immer ihr Favorit! Unter den Post schreibt Iris: „Klein Iris. Meine #verwandtschaft Hat diesen #schnappschuss aus den 70igern beim Stöbern gefunden. Ich liebe alte #fotos. Ihr auch? Sie erfreuen einen, aber stimmen mich auch immer ein bisschen #melancholisch.“

So sieht Iris Abels heute aus. © Screenshot/Instagram @iris.abel.official

„Bauer sucht Frau“-Iris begeistert Fans mit Kinderfoto: „Einfach goldig“

Das Bild erinnere die Landwirtin an eine Kindheit „voll Liebe, Wärme und Geborgenheit und an geliebte Menschen, die nicht mehr da sind“, schreibt sie weiter. Bei den Fans kam das Kinderfoto gut an: „Einfach goldig“, heißt es mehrfach in den Kommentaren. Doch schwer zu erkennen ist die TV-Persönlichkeit wohl nicht: Einige kommentieren, sie hätten Iris Abels gleich erkannt. Sie auch? (sf)

