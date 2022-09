„Bauer sucht Frau“-Schönheit Sabrina begeistert mit Sixpack-Selfie am Strand

Teilen

Sabrina Bentfeld und Mathias Kreiss haben sich bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt © Instagram/sabrina_bauer_sucht_frau_2021

Sabrina Bentfeld und Mathias Kreiss haben sich erst vor kurzem getrennt. Jetzt zeigt die Blondine ihr Sixpack auf Mallorca.

Playa de Palma, Mallorca – Ein Urlaub auf der beliebten Insel Spaniens mit den Mädels ist immer eine tolle Idee. Vor allem aber nach einer Trennung in der Öffentlichkeit der Medien ist solch eine Auszeit Gold wert. Das dachte sich auch „Bauer sucht Frau“-Star Sabrina Bentfeld (35), die sich erst vor wenigen Monaten von Mathias Kreiss (33) getrennt hat. In weißen Häkelshorts und einem schwarzen Crop Top posiert die Kosmetikerin unter einer Palme am Strand auf Mallorca und präsentiert stolz ihr Sixpack. Ob das sexy Bild wohl als Revenge Selfie für Mathias gedacht ist?

„Perfekt ist das Leben nie, aber es gibt besondere Momente, die es lebenswert machen, und es gibt Menschen, die diese Momente perfekt machen. Es war wieder ein wunderschönes Wochenende auf Mallorca, tolles Wetter, und unsere Truppe ist einfach unschlagbar. Was haben wir gelacht! Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal“, lautet die Überschrift der Blondine. Das Bild hat weit über 2.000 Likes und wird mit positiven Kommentaren überhäuft. „Traumfrau“, meint ein Nutzer, während ein anderer kommentiert: „Du siehst klasse aus!“

Sabrina Bentfeld und ihre Mädels besuchen Malle gleich mehrmals im Jahr

Auf ihrem Bild markiert Sabrina zwei weitere Nutzer — ihre Reisebegleitung: Romy Roux und Lena Möller. Lena kommentiert unter dem Bild: „Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal! Es gibt eigentlich keine Worte für diese tolle Zeit, die wir zusammen auf Malle haben!“ Romy schließt sich dem an und schreibt: „So Mädels, wir müssen den nächsten Trip buchen. Es ist einfach nur grandios mit euch.“

Bikinis, Fitness und Kuhstall: Die schönsten „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Ein weiterer Nutzer fragt Sabrina, wie oft sie denn nach Mallorca fliege. In ihrer Antwort gibt die gebürtige Schleswig-Holsteinerin preis, dass sie und ihre Mädels zwei bis dreimal im Jahr für ein Wochenende auf die Insel reisen. Bereits im Mai hatte Sabrina ein Bild mit Lena und Romy auf Mallorca geteilt – treue Freundinnen an ihrer Seite sind jetzt wohl genau das, was sie nach so einer Trennung braucht.