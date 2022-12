“Bauer sucht Frau”-Traumpaar Anna und Gerald Heiser zeigen zum ersten Mal Baby Alina Marikka

Anna und Gerald Heiser haben nun einen Sohn und eine Tochter. © Instagram/Anna Heiser

Von Kuppelshow zu Familiennachwuchs – Anna und Gerald Heiser zeigen nun ihr zweites Kind.

Namibia – Endlich bekommen Fans auch den zweiten Sprössling von Anna (32) und Gerald Heiser (37) zu sehen. Die beiden geben ein Videointerview für RTL und zeigen zum ersten Mal die süße Alina Marikka. Am 24. November kam die Kleine zur Welt und sorgte bereits für Aufruhr: Sie kam nämlich ganze 5 Wochen zu früh und Mama Anna kämpfte bereits Wochen zuvor mit frühen Wehen. Nun sind Anna und Gerald umso glücklicher, dass sie ihr Familienglück in Ruhe genießen können und alle Beteiligten gesund und munter sind.

Das Paar begrüßte ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt

In der Kultshow ‚Bauer sucht Frau‘ im Jahr 2017 lernten sich Anna und Gerald kennen und lieben. Von da an ging es dann ganz schnell und ein Jahr später heirateten sie bereits in Polen, wo Anna ursprünglich herkommt. 2021 kam Söhnchen Leon auf die Welt und machte die beiden zu glücklichen Eltern.

Nun folgte Geschwisterchen Alina Marikka und laut Gerald schließt sie die Nachwuchsplanung damit ab. Anna scherzt allerdings und ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, ob sie wirklich nicht noch mehr Kinder möchte, wenn sie sich ihre süße Tochter so anschaut. Dies bleibt wohl abzuwarten. Die Moderatorin der Kuppelshow, Inka Bause (54), sendet per Video ebenfalls ihre besten Glückwünsche.