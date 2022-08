„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer schimpft über ICE-Preis - dabei ist sie selbst schuld

Von: Julia Hanigk

Antonia Hemmer ist sauer, weil sie mehr als erwartet für ihren Zug ausgeben muss. © Screenshots Instagram/antonia_hemmer

Antonia Hemmer fährt von einem Event in Leipzig mit dem Zug zurück nach Hannover. Im Hinblick auf die zwei Stunden wird der „Bauer sucht Frau“-Star sauer. Sie hat ihre Rabattkarte und Kopfhörer vergessen und zahlt nun den doppelten Preis.

Leipzig - Antonia Hemmer (22) besuchte zusammen mit ihrem Freund Patrick Romer (26), den sie bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt hatte, gerade ein Event für Land- und Baumaschinen in Leipzig. Da die beiden eine Fernbeziehung zwischen Konstanz und Hannover führen, ging es für die Blondine alleine mit dem Zug in die Heimatstadt zurück. Das lief aber offenbar nicht ganz wie geplant.

Antonia Hemmer sauer: Zugfahrt nach Hause doppelt so teuer wie erwartet

Der „Bauer sucht Frau“-Star berichtet ihren Followern via Instagram vom Bahnhof, während sie ihren knallroten Koffer schiebt. Sie schimpft: „Ich sags euch, meine Laune ist schon wieder so im A*sch.“ Der Grund: Hemmer hat ihre BahnCard 50 vergessen – damit bekäme sie auf alle Preise eines flexiblen Tickets 50 Prozent Rabatt und 25 Prozent auf ein fixes Ticket zu einer bestimmten Uhrzeit. Offenbar wollte sich die 22-Jährige zeitlich ungebunden für den nächsten Zug entscheiden, der kommt, und hat jetzt das Nachsehen hinsichtlich des Preises.

Antonia Hemmer erklärt nämlich: „[Ich] darf jetzt das Doppelte zahlen“. Aber nicht nur das trübt die Laune der TV-Personality, auch die musikalische Unterhaltung muss warten, bis sie wieder zu Hause ist. Sie hat auch noch ihre Bluetooth-Kopfhörer vergessen: „Airpods hab ich natürlich auch nicht dabei“, heißt es.

„Zwei wunderschöne Stunden“: Antonia Hemmer schimpft über bevorstehende ICE-Fahrt – dabei ist sie selbst schuld

Sauer resümiert Antonia Hemmer also sarkastisch: „Es werden zwei wunderschöne Stunden im ICE.“ Auch Stars wie Katja Burkard schimpften in letzter Zeit öffentlich auf Instagram über die Deutsche Bahn. Diesmal kann das Unternehmen aber absolut nichts dafür, denn die Bahncard hätte Hemmer auch in ihrer App digital hinterlegen und vorzeigen können. Immerhin von dem Event in Leipzig kann Hemmer nur schwärmen und wirkt gleich wieder etwas besänftigt über ihre eigene Vergesslichkeit.

Verwendete Quellen: instagram.com/antonia_hemmer