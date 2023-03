„Bauer sucht Frau“-Star Till Adam hat unheilbare Darmerkrankung

Datingshow-Dauergast Till Adam macht seine tragische Diagnose öffentlich: Er leidet an einer Autoimmunerkrankung, die ihm das Leben zur Hölle macht.

TV-Formate wie „Love Island“ und „Bauer sucht Frau“ machten Till Adam (34) berühmt. Seit einigen Monaten ist es allerdings still um den Reality-Star geworden. Auf Instagram verriet er nun den Grund für seine lange Abwesenheit: Der Datingshow-Kandidat leidet an der unheilbaren Autoimmunerkrankung Colitis Ulcerosa, die ihn zuletzt außer Gefecht gesetzt hat. Die Krankheit tritt in Schüben auf und führt zu unangenehmen Beschwerden wie Bauchkrämpfen, Durchfall und schmerzhaftem Stuhldrang.

„Tatsächlich wurde das bei mir schon vor fünf Jahren diagnostiziert. Aber es hatte noch nie so ein Ausmaß wie jetzt“, enthüllt Till Adam im Gespräch mit der Bild-Zeitung. „Diesmal war ich weitaus länger außer Gefecht gesetzt, als die letzten Male davor.“ Ganze acht Wochen lang war er krankgeschrieben.

„Bauer sucht Frau“-Star Till Adam hat beunruhigende Nachrichten für seine Fans: Er hat eine unheilbare Darmkrankheit. © Screenshot/Instagram/tilladam23; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Der sonst so fitte Bademeister aus Kiel musste sich wegen der heftigen Schmerzen sogar im Krankenhaus behandeln lassen. „Die haben eine Darmspiegelung gemacht, um zu schauen, was das ist. Ich hatte gleich Panik, dass es vielleicht Krebs ist“, enthüllt er. Die richtige Diagnose bekam Till schließlich durch einen Spezialisten.

„Dann ging alles den Bach runter“: „Bauer sucht Frau“-Star Till Adam spricht über Krankheit

Die genaue Ursache von Colitis Ulcerosa ist bisher unklar. Verschiedene Faktoren wie genetische Veranlagung, Umwelteinflüsse und eine veränderte Darmbarriere sollen an der Entstehung der Krankheit beteiligt sein. In Tills Fall spielte Stress eine entscheidende Rolle. „Ich bin feiern gewesen und habe danach ein bisschen Stress gehabt. Ich habe meinen Schlüssel verloren, kam zu Hause nicht rein. Ich habe mich mega aufgeregt, war voll müde und alles ging dann irgendwie den Bach runter. Dann kam der Ausbruch“, schildert er.

Glücklicherweise kann sich der ehemalige „Bachelorette“-Kandidat auf den Rückhalt seiner Freundin Johanna (21) verlassen. Die hübsche Blondine kümmerte sich liebevoll um Till und sorgte dafür, dass er sich erholen konnte. „Sie hat mich dann gefragt, was wir essen können und was sie für uns kochen kann und hat immer, wenn ein Geburtstag oder eine Party anstand, gesagt: ‚Da gehst du jetzt nicht hin, warte erst mal bis du wieder gesund bist‘“, verrät der TV-Star. Inzwischen geht es Till glücklicherweise besser und er kann endlich wieder Ausflüge mit seiner Liebsten machen.