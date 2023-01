Beatrice Egli, Andreas Gabalier u. v. m.: „Schlagerabschied von Jürgen Drews“-Gästeliste jetzt vollständig

Jürgen Drews (r) zu Gast bei Florian Silbereisen. Drews wird in der Show „Der große Schlagerabschied“, die bereits im Oktober 2022 aufgezeichnet wurde und im Januar im Ersten ausgestrahlt wird, das letzte Mal auf der Bühne zu sehen sein. © Dominik Beckmann/JürgensTV/MDR/dpa

Wenn der „König von Mallorca“ sich verabschiedet, will keiner fehlen. Florian Silbereisens Abschiedsgala für Jürgen Drews lockt namhafte Schlagerstars an.

Leipzig – Noch einmal Jürgen Drews – noch einmal „König von Mallorca“. Am Samstag, dem 14. Januar, betritt die Schlagerikone noch einmal die Bühne beim „Großen Schlagerabschied von Jürgen Drews“. Im vergangenen Sommer verkündete Drews bei der „Schlagerstrandparty“, seine Karriere nach sage und schreibe über 50 Jahren zu beenden.

Er muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten und verabschiedet sich von der Bühne und aus dem Rampenlicht. Das kann ein Florian Silbereisen (41) natürlich nicht einfach so stehenlassen. Stattdessen gibt es zu diesem Anlass nun eine Programmänderung im Ersten. Statt der regulären „Schlagerchampions“ im Januar, feiert Silbereisen in diesem Jahr nur einen Champion – einen König.

Am 14. Januar ist es so weit: Jürgen Drews geht in Schlager-Rente (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/Andreas Weihs

Der Showmaster richtet für den „König von Mallorca“ eine allerletzte Show aus und reicht seinem Freund und Kollegen noch einmal das Mikrofon. Das kann sich natürlich auch der Rest der Schlagerprominenz nicht entgehen lassen – und so hat sich für die Show wieder einmal die Crème de Crème des deutschen Schlagers angekündigt.

Auf der Gästeliste stehen:

Roland Kaiser

Beatrice Egli

Maite Kelly

Thomas Anders

Ben Zucker

Andy Borg

Andreas Gabalier

Melissa Naschenweng

Mickie Krause

Ross Antony

David Hasselhoff

Marianne Rosenberg

Bernhard Brink

Anna-Maria Zimmermann

Oli P.

Golden Voices of Gospel

Mountain Crew

Alphaville

„Der König von Mallorca“: Bei seinem letzten Konzert reisten tausende Fans aus ganz Europa an

„Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: ‚Irgendwann, lieber Onkel Jürgen, ist auch mal gut‘“, waren die Worte, mit denen Drews sein Karriere-Aus ankündigte. Seitdem feierte der „Ein Bett im Kornfeld“-Star bereits einige kleine Abschiede. Zum letzten Mal bei „immer wieder sonntags“ (MDR), zum letzten Mal bei Andrea Kiewel (57) im „ZDF-Fernsehgarten“ oder auch zum letzten Mal in einer der unzähligen Silbereisen-Shows – nach jedem Auftritt wurde der „König von Mallorca“ mit tosendem Applaus gebührend verabschiedet.

Bei seinem letzten „Immer wieder sonntags“-Aufritt kämpfte Jürgen Drews mit den Tränen. © IMAGO/Guenter Hofer/SchwabenPress

Vor allem sein allerletztes Konzert am Wilden Kaiser im Oktober letzten Jahres sorgte für emotionale Momente. Es reisten laut Veranstalter tausende Fans aus ganz Europa an, um den „König von Mallorca“ noch einmal live zu sehen. Die Emotionen werden nun bei dem „großen Schlagerabschied von Jürgen Drews“ sicherlich nicht ausbleiben. Und die kann sich auch der König selbst noch einmal vom Sofa ansehen und Revue passieren lassen, denn auch diese Silbereisen-Show wird nicht live ausgestrahlt, sondern wurde bereits im Oktober in Leipzig aufgezeichnet.