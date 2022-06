„Bist ein Engel“: Fans feiern Beatrice Egli im goldenen Einteiler

Schlagersängerin Beatrice Egli ist eine echte Stilikone © STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Beatrice Egli beweist in den sozialen Netzwerken immer wieder, dass sie eine echte Modeikone ist. Zuletzt überraschte sie ihre Follower mit einem goldenen Overall.

Groß Düben – Als Schlagerstar muss man ein echtes Gesamtpaket sein: Neben einer hervorragenden Stimme und der richtigen Portion Charme ist auch ein gewisses Stilgefühl vonnöten — insbesondere in Zeiten von Social Media. Eine Sängerin, die dieses Konzept offensichtlich hervorragend verstanden hat, ist Beatrice Egli (33). Die gebürtige Schweizerin begeistert ihre Follower in den sozialen Netzwerken immer wieder mit trendigen Outfits, die schnell Nachahmer finden. Zuletzt postete Beatrice eine Konzertaufnahme, die sie erneut zur Modeikone werden ließ.

Der Schnappschuss zeigt die Schlagerprinzessin voll in Action auf der Bühne. Während hinter ihr pinke Lichter die Bühne bestrahlen, ist die Musikerin voll in ihrem Element. Mit einer Hand hält sie das Mikrofon an ihren Mund, der andere Arm ist gen Himmel gestreckt und ihre geschlossenen Augen lassen erahnen: Das war ein Gänsehautmoment! Beatrices Outfit unterstreicht derweil das himmlische Thema: Mit ihrem goldfarbenen, luftig geschnittenen Einteiler, an der Taille mit einem goldverzierten Gürtel zusammen gehalten, wirkt die Sängerin beinahe wie ein übersinnliches Wesen.

Beatrice Eglis Fans sind absolut begeistert vom goldenen Bühnenoutfit ihres Idols

In der Kommentarspalte des Beitrags überhäufen ihre Follower Beatrice Egli wie so oft mit Komplimenten für ihr modebewusstes Auftreten. „Superstar! Du bist ein Engel“, schreibt beispielsweise ein Nutzer unter das Bild. Ein anderer User findet: „Du bist so zauberhaft süß und wunderschön, Beatrice!“ Bei ihrer Instagram-Fangemeinde hat die Blondine mit ihrem Konzert-Look also mal wieder absolut ins Schwarze getroffen.

Unter dem Foto bedankt sich Beatrice Egli dann außerdem noch bei ihrer Anhängerschaft für den schönen Abend. Sie schreibt: „Groß Düben — danke für diesen unvergesslichen Abend! Es war so schön, an diesem traumhaften Sommerabend mit euch zu feiern und in über 2500 strahlende Gesichter zu schauen!“ Ihren Fans geht es sicher ebenso!