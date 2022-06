Beatrice Egli, Bata Illic und Ute Freudenberg: Starke Gästeliste für „Immer wieder sonntags“ am 19. Juni

Vielversprechende Saison

Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags" – hier noch im alten Studio.

„Immer wieder sonntags“ feierte den erfolgreichsten Einstieg in die Saison. Die Gästeliste für Folge zwei verspricht ebenfalls einiges.

Rust – Am Sonntag (12. Juni) begrüßte Stefan Mross (46) zum ersten Mal in diesem Jahr zur Unterhaltungssendung „Immer wieder sonntags“ (ARD) und hat somit die Saison eröffnet. Zwölf Live-Shows erwarten die IWS-Fans in diesem Sommer und die Gästeliste ist lang und vielversprechend. Es ist bereits das 18. Jahr für die beliebte Sonntagsshow und 2022 war der bisher erfolgreichste Einstieg in die „Immer wieder sonntags“-Saison. Dies verkündete Gastgeber Mross selbst über seinen Instagram-Account nach der Auftakt-Show. 17,5 % Marktanteil seien der Lohn für eine ganz harte, heiße und spezielle Aufbauwoche, so das TV-Gesicht via Instagram.

Mit dabei waren u.a. Stefans Frau und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschak, Giovanni Zarrella, Michelle, Hansi Hinterseer und Luna Klee. Ein gigantischer Auftakt - um es mit den Worten des Gastgebers zu sagen – aus der neuen Arena, denn dieses Jahr sendet der TV-Moderator aus der Wasserwelt „Rutlantica“ in Rust. Nun geht es am Sonntag (19. Juni) in die zweite Runde und die Gästeliste verspricht an dem hohen Maßstab festzuhalten.

Zweite Folge „Immer wieder sonntags“ - Gästeliste begeistert Fans

In Folge zwei können sich Fans auf Schlagerqueen Beatrice Egli, Laura Wilde, Maximilian Arland, Schlager-Urgestein Bata Illic, Ute Freudenberg, DJ Herzbeat feat. Joey Heindle, Vincent Gross, Trenkwalder, Harpo und Senta Mirja Boes & Band freuen und die Fans sind begeistert. Heute (17. Juni) verkündete die ARD-Show pünktlich zum Wochenendbeginn auch die zu erwartenden Gäste auf dem offiziellen Instagram-Account. Die Gästeliste sei der Wahnsinn, schreibt eine Nutzerin unter den Beitrag, gefolgt von etlichen Herz-Emojis. Auch Sängerin und Gast der zweiten Show Laura Wilde drückt ihre Freude auf den Auftritt in den Kommentaren aus.

Das Erste verkündete bereits die Namen vieler Gäste der kommenden Shows und verspricht außerdem Überraschungen bereitzuhalten. Nicht nur können sich Fans Woche um Woche auf starke Auftritte von namenhaften Künstlern aus der Musik- und Comedy-Welt freuen – es wird zum Saison-Ende am 11. September auch ein Best-of der schönsten Momente aus 2022 geben. Also heißt es sonntags um 10 Uhr ins Erste schalten oder gemütlich die Wiederholungen in der ARD-Mediathek anschauen.