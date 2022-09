„Bewundernswert“: Beatrice Egli begeistert Fans im engen Sportoutfit

Beatrice Egli mutiert zu einer echten Fashion-Ikone. Die Schlagersängerin sorgte auf Instagram zuletzt im Fitnessdress für Begeisterung.

Pfäffikon, Schweiz – Beatrice Egli (34) ist eine absolute Powerfrau. Die einstige „DSDS“-Gewinnerin hat sich nicht nur als feste Größe in der Welt des Schlagers etabliert, sondern mutiert außerdem in den sozialen Netzwerken langsam aber sicher zu einer echten Fashion-Ikone. Mit ihren farbenfrohen, perfekt aufeinander abgestimmten Outfits heimst Beatrice in den Kommentarspalten ihrer Beiträge regelmäßig haufenweise Komplimente ein. Und als ob Schlagerstar und Mode-Expertin noch nicht genug sei, beweist die charmante Sängerin sich jetzt auch noch als echte Sportskanone. Ihr neuestes Instagram-Posting verschaffte Beatrice jedenfalls ziemlich viel Bewunderung.

Auf dem Foto ist die gebürtige Schweizerin bei ihrem morgendlichen Fitnessprogramm zu sehen. In einem limonengrünen Zweiteiler bestehend aus einem Sport-BH mit Reißverschluss und einer hautengen Radlerhose macht Beatrice Egli einen Liegestütz auf einer Parkbank. Ihr Kopf ist gesenkt und das Gesicht durch eine dunkelblaue Schirmmütze verdeckt. Im Hintergrund ist eine idyllische Seenlandschaft zu erahnen.

Beatrice Egli hat trotz erfolgreicher Schlagerkarriere noch Zeit für ihr Sportprogramm

„Ich liebe es, morgens direkt eine Runde Sport zu machen, mich einmal auszupowern, um dann voller Energie in den Tag zu starten“, schreibt Beatrice Egli unter den Instagram-Beitrag. Kaum zu glauben, dass die viel beschäftigte Musikerin sich überhaupt Zeit für ein regelmäßiges Training nimmt — und dann auch noch am frühen Morgen. Woher die quirlige Sängerin wohl diese Kraft nimmt?

Ihre Fans scheinen sowohl beeindruckt von Beatrices Disziplin als auch begeistert von ihrer Kleiderwahl zu sein. In den Kommentaren regnet es Komplimente für das „tolle Bild“, doch die meisten ihrer Follower müssen zugeben, dass sie im Gegensatz zu ihrem Idol morgens lieber im Bett liegen bleiben. Die Motivation der Musikerin finden sie „bewundernswert“. Der absolute Großteil der Kommentatoren hat aber sicherlich auch keine megaerfolgreiche Schlagerkarriere auf dem Lebenslauf.