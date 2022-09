„Siehst so schön aus“: Beatrice Egli begeistert Fans im lässigen Leder-Look

Beatrice Egli ist derzeit mit ihrer „Best of Bunt“-Tournee unterwegs. Auf einem Soundcheck-Schnappschuss präsentierte sich die Schlagersängerin jetzt entspannt im Leder-Look.

Halle – Beatrice Egli (34) avanciert langsam aber sicher zu einer regelrechten Fashion-Ikone. In den sozialen Netzwerken wird die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinnerin regelmäßig mit Komplimenten für ihre farbenfrohen und ausgefallenen Outfits überhäuft. Doch auch wenn sie sich keine Mühe gibt, scheint Beatrice ein ziemlich gutes Händchen in Sachen Mode zu haben. Zuletzt postete die Schlagerprinzessin einen Schnappschuss vom Soundcheck für ihr Konzert in Halle am letzten Samstag (17. September). Ihr lässiges Outfit begeisterte ihre Instagram-Follower dabei besonders.

Auf dem Foto sitzt Beatrice Egli entspannt auf einem Barhocker auf der Bühne der „OWL Arena“. Lächelnd singt sie mit geschlossenen Augen ins Mikrofon — offensichtlich läuft die Probe für den Auftritt am Abend ziemlich gut. Ihr Soundcheck-Outfit hat Beatrice an die Wetterbedingungen angepasst: In einer engen Lederhose und dazu passender Biker-Kutte, gepaart mit einem blauen Pullover und einer Strickmütze im gleichen Farbton ist die Vollblutmusikerin trotz kühlen Temperaturen bestens angezogen.

Beatrice Egli begeistert ihre Instagram-Follower auch in lässigen Proben-Outfits

„Gerade beim Soundcheck war es noch etwas kühl — aber gleich heizen wir euch richtig ein“, kündigte Beatrice Egli unter dem Instagram-Foto für das Konzert am Abend in Halle an. Ihre Follower sind wie immer absolut hingerissen von der Kleiderwahl ihrer Schlager-Ikone. „Siehst so schön aus“, schreibt beispielsweise ein User unter das Bild. Ein weiterer Nutzer findet: „Du bist so wunderschön, liebe Beatrice!“

Wieder einmal hat die gebürtige Schweizerin also bewiesen, dass sie nicht nur stimmlich, sondern auch modisch ein echtes Talent ist. Nicht umsonst läuft ihre derzeitige Tournee nämlich unter dem Motto „Best of bunt“. Denn auch wenn Beatrice Egli dieses Mal im schwarzen Leder-Dress zu sehen war, bleiben ihre Bühnenoutfits doch meist farbenfroh und exzentrisch. Wer Fashion-Inspiration sucht, ist auf dem Instagram-Account der Schlagersängerin also genau richtig!