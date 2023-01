Löwen-Mähne und Zebra-Print: Beatrice Egli begeistert Fans im wilden Safari-Look

Der Schlagerstar strahlt im Safari-Look in die Kamera und begeistert ihre Community einmal mehr. Via Instagram erntet Beatrice Egli etliche Komplimente. © Instagram/Beatrice Egli & IMAGO/Future Image

Pfäffikon – Beatrice Egli (34) teilt täglich private Einblicke und persönliche Gedanken mit ihrer Schlager-Community via Instagram und scheint so einen nochmal intensiveren Kontakt zu ihrer Fangemeinde aufzubauen. In den Kommentarspalten herrscht stets rege Anteilnahme an Eglis Beiträgen und so äußerten Fans auch ihre Begeisterung über den letzten Selfie-Schnappschuss von Beatrice. Im Zebra-Print und voluminöser Haarpracht strahlt die Beauty in die Kamera. Den Safari-Look findet Beatrices Anhängerschaft super und überschüttet die Blondine mit lieben Komplimenten und Herz-Emojis in den Kommentaren.

„Wundervoll“, „hübsch“, „bezaubernd“ und „wunderschön“ lautet das Urteil der Fans und wird durch zahlreiche Herz-Emojis in den über 500 Kommentaren untermauert. Der wilde Safari-Look begeistert und beinahe passend dazu erzählt Beatrice unter dem Schnappschuss von einem ausgiebigen Spaziergang in der Natur, der auf ihrem Tagesplan stand. Anders als andere prominente Kollegen teilt der Schlagerstar nicht nur visuelle Einblicke aus ihrem Leben abseits der Bühne und des Rampenlichts, sondern auch authentische Gedanken und private Unternehmungen werden in den Bildbeschreibungen mit den Fans geteilt – oder sie fragt nach Serientipps.

„Öfter mal innehalten“: Beatrice Egli will 2023 mehr genießen

Nachdem die Beauty nämlich die winterlichen Sonnenstrahlen auf ihrem Spaziergang eingefangen hat, plant die 34-Jährige einen ruhigen Abend auf der Couch, heißt es unter dem Bild weiter, und bittet ihre Community um Unterstützung. „Jetzt mache ich mir was zu Essen und dann geht es ganz gemütlich ab aufs Sofa. Welchen Film oder welche Serie könnte ich mal schauen?“ Da lassen sich die Fans natürlich nicht zweimal bitten und erstellen der „Volles Risiko“-Interpretin gleich eine ganze Liste ihrer liebsten Filme und Serien.

Auftritt der Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli anlässlich der Silvester Show 2022. © IMAGO/Ervin Monn

Solche ruhigen Abende oder einfach Zeit für sich wird sich Beatrice in diesem Jahr vermutlich öfter nehmen wollen, denn zum Jahresauftakt verriet die Moderatorin, dass sie sich für 2023 vornimmt, öfter mal innezuhalten und zu genießen. In ihrem Neujahrespost teilte die Musikerin einmal mehr ihre Gedanken mit der Community und verriet, sich eine Wunschliste für 2023 erstellt zu haben. „Einer dieser Wünsche ist: Mehr Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Öfter mal innehalten. Atmen. Wahrnehmen. Genießen.“ Für Abende auf der Couch hat Beatrice nun auf jeden Fall genug TV-Inspiration für das ganze Jahr sammeln können.