„Du Göttin“: Beatrice Egli begeistert Fans mit gewagtem Ausschnitt und XL-Gürtel

Beatrice Egli beweist auch auf der Bühne ein Händchen für Mode. © IMAGO/Frederic Kern

Beatrice Egli liebt knallige Farben und exzentrische Muster. Auf einem neuen Foto kommt die Schlagersängerin derweil ganz schlicht daher.

Schweiz – Beatrice Egli (34) überrascht ihre Fans für Fernsehauftritte oder bei Konzerten gerne mit gewagten Outfits. Oftmals sind die Looks besonders in Sachen Farbwahl und Muster ziemliche Hingucker. Für ihren neuen Jahreskalender ließ sich die Schlagersängerin jedoch ausnahmsweise mal auf ganz andere Weise ablichten. In einem Instagram-Beitrag bewarb die gebürtige Schweizerin den Wandkalender, wobei sie auch einen exklusiven Vorgeschmack auf die genutzten Fotos veröffentlichte. Die Fans der „Mein Herz“-Interpretin zeigen sich begeistert.

Für die Aufnahme wurde Beatrice Egli vor einer eher altertümlich wirkenden Kulisse abgelichtet. Auch ihre Kleiderwahl nimmt Bezug auf das Mittelalterthema. In einem schlichten weißen Kleid mit tiefem Ausschnitt posiert die TV-Moderatorin vor einem Holzrad. An der Taille hält ein überdimensional breiter, hellbrauner Gürtel die Robe zusammen. Der XL-Gürtel betont nebenbei auch noch Beatrices Oberweite hervorragend.

Beatrice Egli kommt auf Instagram mit ihrem Mittelalter-Outfit super an

Bei der Netzgemeinde scheint das an ein Gewand erinnernde schlichte Outfit des Schlagerstars hervorragend anzukommen. In der Kommentarspalte des Beitrags häufen sich die Komplimente, die Beatrice Egli für ihr Kalenderfoto kassiert. Ein besonders begeisterter Follower ließ sich sogar zu einem schmeichelnden Vergleich hinreißen. Er schrieb unter das Foto: „Du Göttin!“

Neben dem Mittelalterkleid finden sich in Beatrice Eglis Jahreskalender noch elf weitere Outfit-Inspirationen. Der Planer und zahlreiche weitere Merchandise-Artikel passend zur „Volles Risiko“-Tournee der einstigen DSDS-Gewinnerin sind seit kurzem auf ihrer offiziellen Webseite erhältlich. In ihrem Posting schrieb Beatrice dazu: „Als kleine Überraschung gibt es seit heute eine ‚Volles Risiko‘-Kollektion in meinem neuen Fanshop. Dazu gehört unter anderem ein exklusiver, limitierter und von mir handsignierter Jahreskalender, mit dem ich ab jetzt Monat für Monat bei euch sein kann.