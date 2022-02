„Bin total verliebt“: Beatrice Egli begeistert Fans mit Bauchfrei-Achtziger-Jahre-Look

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Beatrice Egli begeistert gerade ihre Instagram-Fans mit einem Gute-Laune-Schnappschuss. Das Glitzer-Bauchfrei-Outfit der Schlagersängerin kommt im Netz dabei besonders gut an. © dpa/Monika Skolimowska

Beatrice Egli begeistert gerade ihre Instagram-Fans mit einem Gute-Laune-Schnappschuss. Das Glitzer-Bauchfrei-Outfit der Schlagersängerin kommt im Netz dabei besonders gut an.

Pfäffikon/Schweiz - Anfang des Jahres überraschte Beatrice Egli (33) mit der Ankündigung, eine Social-Media-Pause einlegen zu wollen. Seit ein paar Wochen ist die Schlagersängerin nun wieder regelmäßig online - und versprüht, wie gewohnt gute Laune. Mit einem Bild wollte sie ihren Instagram-Fans einen schönen Start in die Woche wünschen und begeistert gleichzeitig mit ihrem knallbunten Outfit.

„Bauchfrei in die neue Woche“: Beatrice Egli begeistert Schlager-Fans mit neuem Instagrambild

„Voller Power und Tatendrang in die neue Woche. Wer ist dabei?“, fragt Beatrice Egli unter ihrem Instagram-Bild und fügt noch die Hashtags #mondaymotivation, #motivation und #alleswasdubrauchst hinzu. Auf dem Bild strahlt die Schlagersängerin in die Kamera, während sie in die Luft springt. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Doch nicht nur ihr ansteckendes Grinsen ist ein Blickfang, auch ihr Glitzer-Disco-Outfit ist ein echtes Highlight. Die Schlagersängerin trägt eine lila Glitzer-Hose im und ein weißes enges Crop-Top. Eine farblich dazu passende Bomber-Jacke mit Blumen-Muster und weiße Sneakers machen den Look komplett.

Ein Motivations-Kick, der seine Wirkung zeigt, wie man an den Kommentaren unter dem Bild unschwer erkennen kann. Die 435.000 Instagram-Fans von Beatrice Egli sind von ihrer Ausstrahlung und ihrem Outfit total begeistert. Ein Fan schreibt: „Hübsch. Bin total verliebt “. Ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt: „Power hoch 3 (Tolle Figur, tolles Outfit und ein toller Gesichtsausdruck)“. „Bauchfrei in die nächste Woche“, lautet ein dritter Kommentar.

Beatrice Egli zeigt sich auf ihrem neuen Instagram-Bild hochmotiviert ihm Glitzer-Diso-Outfit. Das finden ihre Fans richtig gut, wie diese Kommentare unter dem Selfie zeigen. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Ein anderer Fan kommentiert das Bild mit: „Auf geht‘s. Mal schauen was die Woche so bringt “. Und auch dieser Fan ist ganz hin und weg von Beatrice Egli: „Beatrice, diese Luftsprünge: Herrlich!“.*extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.