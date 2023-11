Beatrice Egli bricht auf der Bühne in Tränen aus

Schlagersängerin Beatrice Egli sorgt immer wieder für rührende Momente bei ihren Konzerten. Doch diesmal flossen Tränen nicht nur bei den Fans, sondern auch bei der Sängerin selbst.

Hamburg – Bei ihren Konzerten berührt Schlagersängerin Beatrice Egli (35) regelmäßig ihr Publikum mit emotionalen Momenten – und dafür wird sie von ihren Fans gefeiert! Derzeit tourt die DSDS-Gewinnerin durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Selbstredend bleibt auch da kein Auge trocken.

Beatrice Egli ganz nah: Sie holt sich Fans auf die Bühne

Bei ihrer aktuellen Tour hat sich die Schlagersängerin etwa Unterstützung aus dem Publikum geholt, um gemeinsam mit jungen Fans Lieder zu singen. In Halle bat Beatrice Egli ein achtjähriges Mädchen auf die Bühne. Zusammen sangen sie das Lied „Wir leben laut“. Von diesem intimen Fan-Moment waren viele der Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert und gerührt.

Bei einem Konzert in Hamburg wurde es jetzt besonders emotional, denn wohl nicht nur zahlreiche Fans, auch die Sängerin konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Grund dafür waren Erinnerungen, die Egli mit der Stadt verbindet. Denn vor ihrem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ war die heute 35-Jährige dort auf der Schauspielschule.

Rührender Bühnenmoment: Beatrice Egli bricht in Tränen aus

Im letzten Jahr sind sowohl ihr Großvater als auch ihre Großmutter verstorben. Egli erinnerte sich während des Auftritts laut „Hamburger Abendblatt“ an die Zeit zurück, als ihre Großeltern die Sängerin in der Hansestadt besucht hatten. Zum Gedenken sang sie demnach den Song „Zwischen den Wolken“. Am Ende sei der Schlagerstar in Tränen ausgebrochen. „In Momenten wie diesen, vermisse ich sie“, habe sie ihren Fans erklärt. „Ihr wart für mich die Größten/Kam ich mal weinend an/Ihr konntet so gut trösten/In eurem Arm lachte ich dann“, sind unter anderem Zeilen, die sie in dem Song singt.

Rührend: Beatrice Egli kamen auf der Bühne jüngst die Tränen (Symbolbild) © Bildagentur Monn/Imago

Noch drei weitere Tour-Stopps stehen der ehemaligen DSDS-Gewinnerin in diesem Jahr bevor – in Luzern, Berlin und Hannover. Dann legt sie eine kleine Winterpause ein, bevor sie ihre „Volles Risiko Tour“ im April in Lüneburg fortsetzt. Auch in ihrer eigenen ZDF-Show kamen Beatrice Egli jüngst die Tränen – wegen Howard Carpendale. Verwendete Quellen: Hamburger Abendblatt, Homepage von Beatrice Egli