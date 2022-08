„Respekt“: Beatrice Egli gibt Konzert im strömenden Regen - Fans sind begeistert

Trotz klatschnassem Outfit: Beatrice Egli gab ein Konzert im strömenden Regen. Die Schlagersängerin sprach ihren Fans ihren herzlichen Dank für ihren Besuch der Show aus. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Hamburg – Sie singt im Regen: Beatrice Egli (34) brach ihr Konzert in Hamburg trotz des strömenden Regens nicht ab und tanzte mit ihrem vom Wasser durchtränkten Outfit auf der Bühne. Die lebensfrohe „Volles Risiko“-Hitmacherin nahm den starken Regen bei ihrer Show mit Humor und sang trotz ihres klatschnassen Bühnenoutfits einfach weiter!

Der Schlagerstar ließ ihre Follower jetzt an fünf schönen Schnappschüssen und einem Videoclip von ihrer Performance teilhaben, auf denen zu sehen ist, dass sie nicht aus Zucker gemacht ist. Auf den Bildern ist sie in einem klitschnassen Outfit aus einem bauchfreien Oberteil in Weiß und in einer stylischen Hose in Schwarz zu bewundern. Über ihre gelungene Show trotz des strömenden Wetterereignisses verkündete die Schweizerin begeistert, dass sie sich das Konzert trotz des starken Regenfalls nicht vermiesen haben lassen und daraus eine Party machten. Der Star schrieb begeistert: „Hamburg – wie cool war das denn bitte! Wir haben dem Regen getrotzt und eine Wahnsinns Party gefeiert!“

Beatrice Egli gibt Konzert im strömenden Regen

Die Follower der Musikerin feierten ihre Top-Show, die sie trotz des Regens durchzog und überfluteten die Kommentare ihres Beitrags mit zahlreichen positiven Nachrichten. Ein User kommentierte: „Respekt, dass du trotz des Regens weitergesungen hast!“ Und auch ein anderer Fan schwärmte: „Trotz Regen war die Stimmung einfach der Wahnsinn...“ Die blonde Schönheit nutzte ihr besonderes Posting zudem dafür, um sich bei all den Fans von ganzem Herzen zu bedanken, die ihre Show in Hamburg trotzdem zu einer Party gemacht haben. „Danke, danke, danke, für dieses einmalige Erlebnis!“, verkündete die Künstlerin dankbar.