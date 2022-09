Von „Prinzessin“ bis „Engel“: Fans feiern Glitzer-Outfit von Beatrice Egli

Schlagerstar Beatrice Egli begeistert ihre Instagram-Follower im Glitzer-Outfit und mit blonden Locken. Ihr toller Look sorgte für viele positive Kommentare. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Die Modepolizei hat bei Beatrice Egli nichts zu melden: Die Schlagersängerin begeistert ihre Instagram-Community mit einem traumhaften Look.

Was für ein zauberhafter Anblick! Schlagerprinzessin Beatrice Egli (34) beweist wieder einmal, wie stilsicher sie unterwegs ist. Die Sängerin hegt nicht nur eine große Leidenschaft für die Musik, sondern auch für Mode. Auf Instagram präsentiert sie sich regelmäßig in atemberaubenden Looks, die ihre Follower in Schnappatmung versetzen. So auch in ihrem neuesten Post. Dort posiert Beatrice in einem raffinierten blau-grünen Glitzer-Outfit, das aus einem Kleid sowie einem Bandeau-Top besteht. Ein goldener Gürtel setzt Akzente und betont die schlanke Taille der Schweizerin.

Abgerundet wird der Look von einer wunderschönen Frisur. Ihre normalerweise glatten Haare trägt Beatrice auf dem Foto in langen Engelslocken, die ihr bis zur Brust reichen. Zu der blonden Wallemähne kombiniert sie goldene Creolen, die perfekt mit dem restlichen Outfit harmonieren. Auch mit ihrem Make-up trifft die ehemalige DSDS-Siegerin ins Schwarze: Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr“ ist sie nur dezent geschminkt und betont damit ihre natürliche Schönheit.

Den Beitrag kommentierte Beatrice mit den folgenden Worten: „Happy Monday! Seid ihr gut in die neue Woche gestartet? Eins meiner Highlights ist es, dass wir gemeinsam mit meiner Band am Freitag in Zürich feiern. Mini Schwiiz, mini Heimat - ich freue mich auf euch!“

Beatrice Egli: Fans sind total hin und weg von ihrem Look

Ihre Fans reagierten total begeistert auf den tollen Schnappschuss. „Schönes Bild, du siehst bezaubernd aus“, schwärmte ein User. Auch an anderer Stelle wurde Beatrice geradezu mit Lob überhäuft und als „Prinzessin“, „schönste Frau der Welt“, „Engel“ oder „Traum“ bezeichnet. Ein Follower war sich sicher: „Nach dem schönen Bild von dir kann die Woche nur gut werden!“

Diese Worte zaubern der „Volles Risiko“-Interpretin sicher ein Lächeln ins Gesicht. Beatrice selbst scheint ebenfalls ein großer Fan ihres Looks zu sein. Wirft man einen Blick auf ihr Instagram-Profil, dann sieht man, dass sie bei einem Konzert vor über einer Woche genau dasselbe Outfit trug. Damals waren ihre Haare allerdings glatt und schulterlang gestylt. Hinreißend sieht der Schlagerstar natürlich immer aus!