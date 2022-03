„Wie eine Göttin“: Beatrice Egli begeistert Fans mit Foto zum Weltfrauentag

Schlagerstar Beatrice Egli wendet sich mit einer wichtigen Botschaft an ihre Fans © dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

Schlagersängerin Beatrice Egli bezaubert ihre Instagram-Fans zum Weltfrauentag mit einem atemberaubenden Foto – und veröffentlicht ernste Worte.

Beatrice Egli (33) ist einer der erfolgreichsten Schlagerstars überhaupt – und überdies eine echte Powerfrau. Zum Weltfrauentag nutzte die Sängerin ihre Reichweite nun, um eine wichtige Botschaft im Netz zu verbreiten. Auf ihrem Account teilte sie ein Foto, auf dem sie ein märchenhaftes weißes Kleid trägt und verträumt in die Ferne blickt. Dazu schrieb die Schweizerin: „Zum heutigen Weltfrauentag wünsche ich mir, dass jedes Mädchen, jede Frau und jeder weiblich gelesene Mensch auf dieser Welt selbstbestimmt, frei, gleichberechtigt und voller Power aufwachsen und leben darf. Leider ist dies immer noch nicht überall selbstverständlich.“

Der ehemaligen DSDS-Siegerin ist es wichtig, sich für Werte wie Gleichstellung einzusetzen, damit alle Frauen über ihr eigenes Leben bestimmen können. „Daher: Lasst uns uns gegenseitig in unserer Einzigartigkeit bestärken. Lasst uns uns weiter gemeinsam für unsere Rechte und gegen Benachteiligung einsetzen. Lasst uns Unterschiede aufzeigen, für uns einstehen und uns gegen Unterdrückung, Ausbeutung und (sexualisierte) Gewalt engagieren“, forderte Beatrice.

Beatrice Egli: Ihr Foto macht die Fans verrückt

Die „Mein Herz“-Interpretin zieht ein durchaus positives Fazit dazu, was die Gesellschaft hinsichtlich Gleichberechtigung bereits erreicht hat. „Ich bin sehr froh, dass wir auf dem Weg der Emanzipation und des Feminismus schon so weit gekommen sind und freue mich, dass wir gemeinsam noch so viel mehr erreichen können“, fügte sie hinzu.

Mit ihrer starken Botschaft berührte Beatrice auch die Fans. „Sehr schön geschrieben und tolle Worte“, lobte sie ein Follower. Ein weiterer erklärte: „Tolle Worte von einer starken Frau an diesem bedeutungsvollen Tag.“ Zahlreiche User schwärmte außerdem über das gepostete Foto des Schlagerstars, das ihnen sichtlich den Atem raubte. In den Kommentaren zeigte sich Beatrices 442.000 Follower starke Community völlig hingerissen von der Aufnahme. „Wie eine Göttin“, „Ein Männertraum“ und „Du bist mit Abstand die schönste Frau und die beste Schlagersängerin überhaupt“ war unter anderem zu lesen. Auch die beiden Schauspielerinnen Diana Amft (46) und Ronja Forcher (25) hinterließen Herz-Emojis unter dem Post.