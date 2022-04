Beatrice Egli jubelt: Schlagerstar als beste Schweizer Sängerin nominiert

Teilen

Beatrice Egli hat eine tolle Nominierung eingeheimst © Philipp von Ditfurth/dpa

Sie könnte zur besten Schweizer Sängerin gekürt werden! Beatrice Egli ist als „Best Female Act“ bei den „Swiss Music Awards“ nominiert.

Zug, Schweiz – Am 25. Mai werden wieder die „Swiss Music Awards“ vergeben! Die Preisverleihung ist das bedeutendste Event seiner Art im Alpenstaat, jährlich werden die erfolgreichsten Schweizer Musikerinnen und Musiker mit den begehrten Trophäen ausgezeichnet. Seit heute Morgen (13. April) stehen endlich die Nominierten der verschiedenen Kategorien fest. Und darunter finden sich einige hochkarätige Namen aus der deutschsprachigen Musikbranche.

Auch Schlagerprinzessin Beatrice Egli (33) hat 2022 erneut die Chance auf einen „Swiss Music Award“. Die DSDS-Siegerin konnte in der Vergangenheit bereits dreimal eine Trophäe mit nach Hause nehmen: In den Jahren 2015, 2017 und 2021 wurde Egli jeweils als „Best Female Solo Act“ ausgezeichnet. Am 25. Mai wird die Sängerin abermals in dieser Kategorie antreten. Das Besondere bei den „Swiss Music Awards“: Die Gewinner werden nicht durch eine Fachjury ausgewählt, sondern durch ein Fan-Votum entschieden.

Auf Instagram fordert Beatrice Egli ihre Follower dazu auf, bei den „Swiss Music Awards“ für sie abzustimmen

Damit Beatrice Egli bei den „Swiss Music Awards“ auch in diesem Jahr zum „Best Female Solo Act“ gekürt wird, braucht sie die Unterstützung ihrer Fans bei der Online-Abstimmung. Auf Instagram bittet die Entertainerin ihre Follower deshalb um Mithilfe. Neben ein Porträtfoto mit „Swiss Music Awards Nominee“-Banner schreibt sie in dem sozialen Netzwerk: „Ich kann’s gar nichts glauben — ich bin bei den in der Kategorie ‚Best Female Act‘ nominiert! Ich freue mich so sehr über diese Nominierung und noch mehr natürlich, wenn ihr mich von jetzt an im Voting unterstützt!“

Um es ihren Fans leicht zu machen, erklärt Beatrice in ihrem Beitrag auch gleich die Teilnahmeregeln. „Stimmberechtigt sind wie immer alle Personen aus der Schweiz, ihr könnt bis zum 1. Mai täglich über den Link in meiner Bio abstimmen! Merci vielmal — jede Stimme zählt“, schreibt sie weiter. Noch gut zwei Wochen haben Egli-Fans also Zeit, ihrer Lieblingssängerin zum vierten „Swiss Music Award“ zu verhelfen.