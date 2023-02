Beatrice Egli kommt als Stargast zur Bundesgartenschau nach Mannheim

Beatrice Egli begeistert mit ihrer fröhlichen Art haufenweise Fans. Jetzt soll der Schweizer Sonnenschein bei der Bundesgartenschau in Mannheim für gute Laune sorgen.

Mannheim – Beatrice Egli (34) avanciert mehr und mehr zur unangefochtenen Schlagerkönigin im deutschsprachigen Bereich. Die gebürtige Schweizerin ist nämlich ein echtes Multitalent. Neben ihrer beeindruckenden Stimme kann Beatrice nämlich auch ein geschicktes Händchen in Sachen Mode und Bühnenstyling vorweisen. Und vor allen Dingen ihre fröhliche und offene Art kommt bei den Fans der einstigen „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin hervorragend an.

Nicht umsonst wurde Beatrice Egli jetzt als Stargast zur diesjährigen Bundesgartenschau nach Mannheim eingeladen. Die Ausstellung zum Gartenbau zeigt regelmäßig die neuesten Designs und Ideen rund um Garten und Landschaftsarchitektur. Alle zwei Jahre wird die Bundesgartenschau in unterschiedlichen Städten in Deutschland organisiert. Alle zehn Jahre ist die Ausstellung außerdem von internationaler Bedeutung. Für Beatrice Egli also ein hervorragender Ort, ihre Fangemeinde wachsen zu lassen.

imago0198515806h.jpg © IMAGO/STAR-MEDIA

Beatrice Egli wird die Besucher der Mannheimer Bundesgartenschau mit ihrer Musik begeistern

Doch selbstverständlich wird Beatrice Egli bei der Bundesgartenschau in Mannheim nicht mit Eimer und Schaufel Geranien und Stiefmütterchen einpflanzen. Stattdessen plant die „Mein Herz“-Interpretin, das Publikum der „SWR4 Schlagerparty 2023“, die während der Ausstellung auf dem Gelände der Bundesgartenschau stattfindet, mit ihrer Musik für sich zu gewinnen. Wie unter anderem die Schlagerprofis berichten, könnte sogar ein Tagesticket für die BuGa ausreichen, um das Konzert der Schlagerprinzessin zu besuchen.

Für Fans aus der Mannheimer Umgebung also eine hervorragende Möglichkeit, um ihr Idol einmal live zu erleben. Das Konzert mit Beatrice Egli soll am 5. August um 20 Uhr beginnen. Auch der SWR4-DJ Maik sowie die Schlager-Partyband „Papis Pumpels“ werden auf der Bühne des Events die Massen begeistern.