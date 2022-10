Jetzt ist klar, wer unbekannter Mann an Seite von Beatrice Egli war

Teilen

Die Gerüchteküche brodelt mal wieder um Beatrice Egil. Die Sängerin wurde mit einem Mann in Berlin gesichtet. Jetzt ist die Identität des Mannes bekannt. (Fotomontage) © IMAGO/Jan Huebner &

Die Gerüchteküche brodelt mal wieder um Beatrice Egil. Die Sängerin wurde mit einem Mann in Berlin gesichtet. Jetzt ist die Identität des Mannes bekannt.

Berlin - Schon wieder gibt es Spekulationen um das Liebesleben von Beatrice Egli (34). Der Auslöser war die Ankunft an einem Hotel. Für die Aufzeichnung ihrer Show „Beatrice Egli Show“ reiste die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinnerin von 2013 nach Berlin. Das jedoch nicht allein.



Ein Mann, der als dunkelhaarig und gut aussehend beschrieben wird, stieg mit ihr aus. Er soll Beatrice aus dem Auto geholfen haben und sich um die Taschen gekümmert haben. Darauf fingen die Fans an zu spekulieren. Ist das etwa ihr neuer Freund? Schließlich gab es Gerüchte rund um eine vermeintliche Beziehung mit Florian Silbereisen oder Andreas Gabalier.

Die Gerüchte brodelt: Beatrice Egli wird ständig eine neue Beziehung angedichtet. © Christoph Hardt/Imago

Der Unbekannte gehört zu Beatrice Eglis Managementteam

Die „Bild“ will erfahren haben, um wen es sich bei dem jungen Mann handelt. Sein Name ist Lars Kegel und ist Geschäftsführer von „Heimat 2050 Verlagsgesellschaft“, dem Management des Schlagerstars. Deshalb nicht überraschend also, dass er Beatrice fährt und begleitet.



Ohnehin wünschen die schlagerbegeisterten Fans Florian Silbereisen an ihre Seite. Auf der Bühne performten sie immerhin schon gemeinsam Liebeslieder, wie beim „Schlager des Sommers“. Florian selber scherzte über die Gerüchte. „„Das passt sehr gut“, urteilt der Moderator und fügt hinzu: „Es gibt ja ganz viele Schlagzeilen über uns. Woche für Woche. Jetzt weiß ich momentan nicht: Sind wir gerade zusammen oder nicht?“ Schade, die beiden wären ein sehr schönes Paar.