„Hab es so gefühlt“: Beatrice Egli nimmt Fans mit ans Set ihres Fotoshootings

Beatrice Egli hat sichtlich Spaß beim Foto-Shooting. © Instagram/Beatrice Egli

Beatrice Egli hat bei ihrem letzten Fotoshooting auf Frühlingsgefühle gesetzt. Für ihre Instagram-Follower gab es vorab schon mal einen Sneak-Peak.

Schweiz – Beatrice Egli (34) ist nicht nur eine herausragende Schlagersängerin, auch in Sachen Mode hat die gebürtige Schweizerin immer wieder eine Überraschung parat. Auf Instagram erntet die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinnerin regelmäßig haufenweise Komplimente für ihre knallbunten Fashion-Postings und auch ihre Bühnen-Outfits sorgen immer wieder für Begeisterung in der Schlager-Fangemeinde. Jetzt nahm Beatrice Egli ihre Follower mit ans Set ihres aktuellen Fotoshootings — und die Ergebnisse können sich sehen lassen!

Auf den Bildern, die die „Mein Herz“-Interpretin in ihren Instagram-Storys veröffentlichte, ist Beatrice Egli in einem schwarzen Jumpsuit zu sehen, der von Kopf bis Fuß mit grünen, gelben und rosafarbenen Blumen bestickt ist. Der tiefe V-Ausschnitt sowie die Ärmel und Hosenbeine aus transparentem Stoff sprechen dabei eine klare Sprache: Adieu zum Winter, hallo zum kommenden Frühling! Auch der pinke Hintergrund, vor dem die Schlagermusikerin in verschiedenen Posen abgelichtet wurde, verleiht den Fotos eine warme Stimmung und macht zweifelsfrei Lust auf sonnige Tage.

Beatrice Egli wünscht sich mit ihrem neuen Fotoshooting endlich den Frühling herbei

Die kleinen Sneak-Peaks, die Beatrice Egli in ihren Instagram-Storys auf ihr neues Fotoshooting gibt, lassen erahnen, dass die Schlagersängerin so langsam genug hat von der kalten Jahreszeit. „Blumen, Blumen, Blumen“, schreibt die Sängerin beispielsweise zu einem Closeup, auf dem sie mit einem Arm über dem Kopf in die Kamera lächelt. In einer zweiten Story sind gleich mehrere Aufnahmen hintereinander zu sehen, auf denen Beatrice scheinbar ausgelassen tanzt — vielleicht zu einem ihrer neuen Songs?

Schon nach einem kurzen Blick auf die Bilder steht jedenfalls fest: Beatrice Egli kann es gar nicht mehr abwarten, endlich die ersten grüne Zweige und farbenfrohen Blümchen des Frühlingsanfangs sprießen zu sehen. Sie schreibt weiter zu den Aufnahmen des Fotoshootings: „Ich habe die Frühlings-Vibes gefühlt! Wer wäre noch soweit?“