Halbtransparent und quietschbunt: Beatrice Egli begeistert Fans mit Bühnenoutfit

Beatrice Egli mag es gerne farbenfroh! Die Schlagersängerin zeigte sich jetzt bei einem Auftritt in einem kunterbunten halbdurchsichtigen Outfit. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Wien – Demnächst steht Schlagerprinzessin Beatrice Egli (34) wieder mit ihrer „Bunt - Best of Tour“ auf der Bühne. Und der Name ist bei der ehemaligen „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin ganz offensichtlich Programm! Denn wie ihre Fans zur Genüge wissen, mag Beatrice es in Sachen Kleidung gerne farbenfroh. Auf ihrem offiziellen Instagram-Profil finden sich zahlreiche Schnappschüsse der Sängerin, auf denen sie ihre kunterbunten Outfits präsentiert. Zuletzt begeisterte sie ihre Follower mit einer Konzertaufnahme, die es in Sachen Mode ganz schön in sich hat.

Auf dem Foto ist Beatrice in einer neongelben Hose mit überdimensionalem Schlag zu sehen. Der halbtransparente Stoff lässt ihre Beine erkennen, die in ebenso quietschgelben Plateauschuhen enden. Kombiniert hat der Schlagerstar das auffällige Kleidungsstück mit einer bunt gemusterten Bluse, die in Taillenhöhe zusammen geknotet wurde. Dass Beatrice bei ihren Outfits Wert auf Details legt, zeigt sich in ihren Accessoires: Die großen Ohrringe sind farblich perfekt auf Hose und Schuhe abgestimmt.

Beatrice Egli begeistert ihre Instagram-Follower mit der farbenfrohen Kleiderwahl

„Da ist er wieder, der Montag. Ich hatte ein ganz wunderbares Wochenende mit euch - danke von Herzen“, schreibt Beatrice Egli unter den Konzertschnappschuss. In der Kommentarspalte sorgen allerdings weniger die vergangenen Auftritte der Schweizer Musikerin für Furore. Vielmehr regnet es Komplimente für ihr geschicktes Händchen in Sachen Mode. Zahlreiche Herzchen-Emojis — oftmals in passendem Gelb — sind unter der Aufnahme des kunterbunten Outfits zu finden.

„Sehr schönes Bild! Du siehst bezaubernd aus“, schreibt ein entzückter User unter das Instagram-Bild. Viele weitere hinterlassen ähnlich begeisterte Nachrichten. Dass sie bei den kommenden Konzerten ihrer „Bunt - Best of Tour“ in ähnlich auffälligen Fashion-Kombinationen die Bühne betreten wird, scheint bei Beatrice Egli klare Sache zu sein. Ihre modebegeisterten Fans dürfen sich also auf einige farbenfrohe Fotos der Performances freuen.